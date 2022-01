Uomini e Donne: Ida Platano è tornata con lui? Ecco l’indizio shock

Arrivano alcune pesanti indiscrezioni su Ida Platano, personaggio di spicco a Uomini e Donne. Ecco l’indizio shock

Una foto fa un indizio? Per rispondere a questa domanda bisognerebbe chiedere alla diretta interessata che, almeno per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ida Platano è infatti al centro di un grande chiacchiericcio e in questo articolo ve ne parliamo.

Secondo alcune interessanti indiscrezioni, infatti, Ida Platano, personaggio di spicco del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, potrebbe essere protagonista di un grande ritorno amoroso. Sul web si sussegue un indizio shock.

Ida Platano è tornata con l’ex? Ecco l’indizio shock

Dopo alcune delusioni ricevute nel corso del programma di punta di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Ida Platano è prontissima a tornare sulla scena del dating show di Canale 5. Le speranze per lei sono che il nuovo anno possa portarle numerose soddisfazioni.

LEGGI ANCHE –> VITTORIA PUCCINI E ALESSANDRO PREZIOSI: I VERI MOTIVI DEL LORO ADDIO

La bella donna bresciana è da anni presenza fissa del dating show più famoso d’Italia. Ida Platano è molto amata dal pubblico, grazie soprattutto alla sua simpatia sempre apprezzata dai telespettatori e fan dello show.

Tuttavia, Ida non è protagonista solo in tv e nello studio di Maria De Filippi. La bella donna lombarda è stata tra le più in vista su Instagram proprio in questi giorni, grazie alla pubblicazione di una foto che ha fatto tanto discutere.

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, si vede uno stupendo mazzo di rose rosse e in descrizione una sola parola: “Ricordi”. Un post che per ora potrebbe essere un indizio shock su un possibile ritorno amoroso.

Probabilmente, infatti, il mazzo di rose le è stato regalato da una sua vecchia fiamma, che in tanti identificano con la figura di Diego Tavani. Il cavaliere di Roma, infatti, ha perso l’opportunità di vivere una storia con Ida, dopo aver rifiutato di lasciare con lei il programma.

LEGGI ANCHE –> SISTEMA IMMUNITARIO: ECCO COSA È BENE MANGIARE PER RINFORZARLO

Forse, Diego ha cercato con questo gesto di recuperare quel rapporto perso e Ida deve aver apprezzato moltissimo. Per ora non si conoscono altri dettagli, ma non è detto che questa notizia non debba tenere banco nella prossima puntata di Uomini e Donne.