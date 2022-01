Vuoi contrastare l’emicrania con rimedi naturali? Ti basterà semplicemente modificare la tua dieta. Ecco i risultati scientifici.

Oggi vi raccontiamo la storia di un sessant’enne americano che soffriva di frequenti emicranie debilitanti. Un giorno, quest’uomo decise di sottoporsi alla dieta Life (Low Inflammatory Food Everyday) ed improvvisamente quel male incurabile sparì progressivamente. Sempre più persone, soprattutto appartenenti alle nazioni occidentali, soffrono di mal di testa forti che, con il passare del tempo, diventano delle vere e proprie emicranie croniche. Quando assistiamo al presentarsi di queste patologie, spesso ci rendiamo conto che neanche i più potenti antiinfiammatori hanno la capacità di alleviare la pulsazione delle tempie e la cervicale. Eppure, sembra che invece, un regime alimentare mirato possa risultare più efficace di qualsiasi farmaco di derivazione chimica. Vediamo insieme i dettagli di quando accaduto.

Ecco come combattere l’emicrania con la dieta

Dopo 12 anni di sofferenze, in cui quest’uomo dovette affrontare dalle 5 alle 9 emicranie debilitanti al mese – della durata di 72 ore ciascuna – la soluzione arrivò da un semplice nutrizionista, il quale gli consigliò di iniziare un percorso di dieta Life. Questo regime alimentare consiste nel consumare almeno 140g di verdura a foglia larga scura al giorno e di alternarvi frutta, fagioli, farina d’avena e un frullato verde quotidiano. I risultati, a due mesi dall’inizio del percorso, si rivelarono sorprendenti e non riguardarono solo il problema delle emicranie: “Come bonus, la mia asma è migliorata notevolmente da quando ho cambiato la mia dieta, quindi non prendo più farmaci per l’asma. Sono stato in grado di togliere anche il mio farmaco per il colesterolo” – ha ammesso soddisfatto il paziente che, con la dieta Life, è riuscito a combattere più di una patologia di cui soffriva da tempo.

Tale conseguenza alla dieta Life è stata poi riportata sul BMJ Case Reports e il professore di nutrizione e scienze dell’alimentazione presso l’Università di Reading – Gunter Kuhnle – ne ha spiegato così gli effetti: “I composti bioattivi presenti nelle verdure a foglia verde scuro e in altri alimenti potrebbero avere un ruolo importante nella gestione di molte malattie, ma per fare affermazioni e raccomandazioni definitive sono necessarie più ricerche”. Un solo caso infatti non può trasformare il risultato in una vera teoria scientifica, ma niente impedisce alla dieta Life di essere raccomandata – in futuro – a chiunque soffra di queste patologie.