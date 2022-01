Vediamo insieme in questo nuovo e simpatico test se riusciamo a trovare l’intruso che si nasconde in modo molto abile.

I test sono un momento di divertimento e di spensieratezza, con il quale poi possiamo anche sfidarci tra amici e parenti.

Iniziamo quindi a vedere nell’immagine posta ad inizio articolo di trovare l’intruso che si nasconde sempre molto bene.

In questo caso vi proponiamo un difficile test visivo che ha messo a durissima prova molte persone sul web e non solo, anche nella nostra redazione.

Test: risolverlo in 10 secondi è impossibile!

Nell’immagine che vi mostriamo ad inizio articolo ci sono tantissimi funghi rossi con dei puntini bianchi, ma dovete cercare un polpo che si nasconde tra di loro, anche se è un po’ strano.

Ovviamente questo simpatico animaletto si è perfettamente mimetizzato con il resto dell’immagine.

Per risolvere il test abbiamo la possibilità di vedere l’immagine per un tempo molto limitato, stiamo parlando di solamente 10 secondi.

Come al solito, però noi vi diamo una mano a trovarlo, o nel caso a verificare se effettivamente era lui quello che avevate visto.

Diciamo che se la prima volta in soli 10 secondi non lo avete trovate, riprovate con il doppio del tempo, e poi potete sempre scorrere oltre e leggere la soluzione a questo simpatico test visivo.

Ecco dove si trovava, e lo ammettiamo non era assolutamente facile trovarlo, anche perchè essendo dello stesso colore dei funghi ci voleva una concentrazione massima ed una vista perfetta.

E voi siete riusciti a trovarlo in 10 secondi o in un tempo maggiore? Oppure non lo avete proprio visto e siete venuti direttamente a trovare la soluzione?

Adesso siamo sicuri che inizieranno le sfide con i colleghi, anche a distanza e con i vari amici e parenti.

Continuate a seguirci per altri divertenti test e rompicapo per tenere allenata la vostra mente!