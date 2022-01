Rompicapo: quanti volti vedi? Non lasciarti ingannare, sono 4

Mettiti alla prova con questo rompicapo visivo e prova a individuare tutti i volti presenti nell’immagine: trovarli tutti non è semplice!

I rompicapo e test visivi fanno molto bene al nostro cervello. Grazie a questi, la nostra mente resta attiva ed elastica e, tenendoci allenati, possiamo arrivare alle soluzioni anche più difficili in un tempo che gradualmente si accorcia sempre di più. Che aspetti allora? Mettiti alla prova con il rompicapo di oggi!

Per questa sfida abbiamo pensato ad un rompicapo di tipo visivo: non c’è bisogno di ragionare o di fare calcoli matematici, bisogna solo trovare tutti i volti presenti nell’immagine! Pensi di riuscirci? Bene, concentrati e prova a trovare la soluzione!

Trova i 4 volti nell’immagine

Anche se in questo caso non c’è bisogno di sforzare la mente in ragionamenti contorti, per arrivare alla soluzione serve comunque un certo grado di concentrazione. Occorre quindi prendersi qualche minuto per focalizzarsi al massimo sull’immagine qui sopra: un disegno che ritrae una donna in un giardino.

Questa illustrazione, però, nasconde alcuni segreti: tra le fronde degli alberi e nella fontana rappresentata, infatti si celano dei profili di volti.

Trovarli non è semplice perché si mimetizzano con gli oggetti e gli elementi naturali presenti nell’immagine. Il consiglio è quindi quello di aguzzare la vista e cercarli anche nelle sezioni dell’illustrazione più improbabili. Un piccolo aiuto: oltre al volto della donna, i volti da cercare in questo rompicapo sono 4.

Osserva bene e… Buona fortuna! Quando le avrai trovate tutte e quattro oppure, al contrario, ti sarai arreso, scorri più in basso per consultare la soluzione!

Leggi anche -> Rompicapo: trova il pulcino: ci riesce solamente 1 persona su 100

Soluzione: i quattro volti nel rompicapo

Se sei arrivato fin qui o hai trovato tutti e quattro i volti oppure hai deciso di lasciare perdere. Curioso di sapere dove si nascondono o di controllare se i profili da te trovati corrispondono alla soluzione? Ecco di seguito dove si trovano: nell’immagine sottostante sono cerchiati in giallo.

Eri riuscito a scovarli? Complimenti, hai una vista da aquila! Non li avevi trovati? Non preoccuparti e soprattutto non scoraggiarti: poche persone ci riescono, puoi sempre riprovaci con il prossimo test.

Condividi questo rompicapo con i tuoi amici e sfidali a trovare la soluzione!

Leggi anche -> Test: solo il 2% delle persone riesce a vedere cosa si nasconde dietro