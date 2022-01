Alessia Marcuzzi shock, ecco con quale programma rientra e quando: la conduttrice romana pronta a tornare in tv.

La Marcuzzi è da tempo un volto più che noto di Mediaset, tanto da condurre importanti reality show come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello, oppure lo storico programma di Italia 1 Le Iene.

Proprio negli scorsi mesi, ha deciso di abbandonare la conduzione di quest’ultimo per ritagliarsi un po’ di tempo per lei e ritrovarsi. Una sorta di “pausa” dalla tv, che pare però possa finire a breve; ecco con quale programma ritorna davanti alle telecamere e quando.

Alessia Marcuzzi shock, con quale programma rientra e quando: il ritorno della conduttrice romana

Assente da quasi un anno dalla tv, la Marcuzzi è pronta a ritornare in grande stile per riprendere proprio lì da dove aveva interrotto; stando a recenti rumors, mentre qualcuno la vorrebbe addirittura sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per il Festival di Sanremo, è infatti imminente un suo ritorno in Mediaset.

Se le voci verranno confermate, la Marcuzzi riprenderà già dal prossimo 9 febbraio il suo posto alla conduzione de Le Iene, dove però non ritroverà Nicola Savino (anche lui ha lasciato con un “arrivederci”).

Quella a Le Iene sarà soltanto la prima di altre apparizioni della Marcuzzi in tv, che ha quanto pare ha siglato un nuovo “accordo quadro” con Mediaset; da capire quali saranno gli altri programmi che la vedranno protagonista, ma almeno per il momento pare sicuro che finalmente tornerà alla conduzione.

Con l’azienda la conduttrice romana è veramente cresciuta sia professionalmente sia come donna: solo contando le edizioni da lei guidate de Le Iene, arriviamo quasi a dieci (dal 2001 al 2005 e poi dal 2018 al 2021, per ricominciare ora con questa del 2022).

Alessia è pronta a condividere questa nuova fase della sua vita, privata e professionale, ancora una volta in sodalizio col Biscione; resta curiosità intorno agli altri progetti che la vedranno coinvolta, ma intanto la Marcuzzi c’è.