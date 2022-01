Rompicapo matematico: vuoi mettere alla prova il tuo cervello? risolvi questa equazione e dimostra quanto vali. Solo poche persone ci sono riuscite, provaci anche tu.

Vuoi mettere alla prova la tua intelligenza? questo rompicapo matematico fa proprio al caso tuo. Nell’ultimo periodo sempre più utenti sul web si divertono a risolvere i moltissimi quiz in giro per web.

Questi rompicapo possono essere molto utili per tenere allenata la mente, quello che vi proponiamo oggi è molto semplice: risolvi l’equazione e dimostra la tua intelligenza. Ma attenzione, non farti ingannare per arrivare al risultato corretto dovrai usare le regole basilari della matematica.

Ricordiamo che l’obbiettivo del test, oltre a trovare la corretta soluzione è anche il tempo, quindi meno ci metti più sei intelligente.

Vediamo nel dettaglio come risolvere l’equazione.

Rompicapo matematico: risolvi l’equazione in breve tempo

Come dicevamo, quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio quiz matematico, attenzione alle regole aritmetiche basilari, per arrivare al corretto risultato sono fondamentali.

Sembra facile, ma se non sapete quale somma bisogna risolvere per prima non riuscirete a trovare il risultato giusto:

50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 =?

Per procedere speditamente bisogna individuare quale somma risolvere sin dall’inizio, solo facendo appello alle nozioni di matematica riuscirete a risolvere l’equazione.

L’ordine da seguire è il seguente: per prima cosa bisogna partire dallo svolgimento della moltiplicazione: 25 x 0 = 0.

Poi, si deve proseguire con lo svolgimento delle addizioni e delle sottrazioni, procedendo da sinistra verso destra.

Ecco come andare avanti:

50 + 50 = 100

100 – 0 + 2 + 2 = 104

Insomma alla fine non era così difficile e sicuramente non è necessaria la calcolatrice per risolvere l’equazione, anche perché i ragazzi delle medie riescono a dare il risultato corretto in pochi secondi. Tu invece quanto ci hai messo?

Tu sei riuscito a trovare il risultato corretto? ora non ti resta che condividere il quiz con amici e parenti, metti alla prova la loro intelligenza.