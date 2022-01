Paola Barale, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato delle sue storie passate. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la showgirl.

La showgirl Paola Barale è stata ospite da Silvia Toffanin negli studi di Canale 5 a Verissimo. In questa occasione la Barale ha parlato dei suoi due rapporti più importanti che ha avuto, ovvero l’ex marito Gianni Sperti, e l’ex compagno Raz Degan. Si è lasciata andare ed ha parlato a ruota libera.

“Sono una che vive di passioni, vado dove mi porta il cuore e prendo grandi cantonate. Ora ho imparato, sono diventata un po’ diffidente, ci vado più cauta”.

LEGGI ANCHE—>FRANCESCA CIPRIANI: PARLA DEL FIGLIO DEL SUO FIDANZATO?

La 54enne originaria di Fassano ha poi continuato a dire “Ho subito delle mancanze importanti durante le mie relazioni. Soprattutto la mancanza di verità perché le persone non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono”.

Paola Barale parla dei sue due ex, Gianni Sperti e Raz Degan

La compagna di Piersilvio Berlusconi ha domandato alla Barale se fosse rimasta amica di entrambi o di uno dei due. Ma la risposta che da la showgirl spiazza la conduttrice di Verissimo “Amica di Gianni e Raz? No, di nessuno dei due. Sono caduta da molto in alto e mi sono fatta male. Sono stata innamorata di entrambi. Con me si sono dimostrati allo stesso modo, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi. Quindi sono fatti della stessa essenza. Io da un uomo ho bisogno di lealtà, comprensione, sincerità etc.”.

LEGGI ANCHE—>BARBARA D’URSO: LA FOTOGRAFIA STUPISCE VERAMENTE I FOLLOWER

Ma Silvia Toffanin ha voluto che Paola Barale spiegasse meglio quello che aveva detto. E la showgirl, delle sue ex relazioni, ha detto “Io non riuscirei a stare con una persona se in quel posto non ci voglio stare. Non puoi il giorno prima dirmi le cose più belle del mondo e il giorno dopo sparire.

In realtà non conosco queste persone, non sono amici né nemici. Anche i ricordi sono sbiaditi. Tutto qua, sono miei conoscenti. Sono state persone poco leali con me”.

Poi la Toffanin domanda alla Barale se ha mai provato lo stesso sentimento per altre persone, ma la showgirl ha affermato che dopo le sue relazioni passate ci va cauta “Mia madre mi dice ‘In attesa di quello giusto, ti diverti con quelli sbagliati’. Sono ancora scottata, ma me la vivo benissimo, sto da Dio”.