Isola dei Famosi: ecco tutti i 13 nomi! Da non credere

Isola dei Famosi, ecco tutti i 13 nomi dei naufraghi previsti per questa edizione: veramente da non credere chi sarà concorrente.

Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 de L’Isola dei Famosi, che ancora una volta seguirà da vicino le vicende di un gruppo di naufraghi in Honduras; Ilary Blasi prenderà il posto nel palinsesto Mediaset, col suo programma, del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Da un reality show all’altro, quindi: ma chi saranno i partecipanti del programma della Blasi? Arrivano ora i nomi di tutti e 13 i naufraghi, concorrenti veramente incredibili per questa nuova edizione.

Isola dei Famosi, i 13 nomi che potrebbero sbarcare in Honduras

In queste ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci sui futuri naufraghi del reality show, considerando come manchi sempre meno alla messa in onda; sembrano certi del posto Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Luigi Oliva e la coppia mamma-figlia Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi.

Insieme al loro, quasi sicuri anche la showgirl Alessia Fabiani (che conosce la Blasi dai tempi di Passaparola), la modella Dayane Mello (che recentemente ha fatto visita all’amica Soleil Sorge nella casa del GF Vip), l’influencer Antonella Fiordelisi, il cantante Pago e Jedà.

Pare che a loro possano inoltre aggiungersi Andrea Casalino, un recentissimo ex-gieffino e Nicola Vivarelli, che si è fatto invece conoscere dal grande pubblico per aver corteggiato Gemma Galgani a Uomini e Donne, noto dating show di Maria De Filippi. Un altro ex di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, pare invece non avere nessuna possibilità di partire come naufrago.

Quanto alla situazione in studio, saldissima al timone del programma Ilary Blasi, mentre Massimiliano Rosolino sarà ancora una volta l’inviato; meno chiara la situazione per quanto riguarda gli opinionisti, che magari tra i nomi potrebbe avere proprio Soleil Sorge (dalla lingua più che tagliente), che a quel punto sarà uscita dalla casa del GF Vip.