Domenica in shock: pubblico in lacrime per l'accaduto

Domenica In: celebre attore italiano intervistato da Mara Venier fa commuovere il pubblico e i telespettatori con le sue parole.

Domenica In: ospite Luca Argentero per la puntata del 9 gennaio 2022 andata in onda su Rai Uno. Mara Venier ha intervistato il noto attore italiano e non sono mancate le lacrime e la commozione da parte dei telespettatori, per le sue parole.

L’arrivo di “Doc – Nelle tue mani 2”, che andrà in onda sulla Rai il 13 gennaio 2022, porta Luca Argentero nuovamente in televisione. L’irresistibile attore torna per promuove l’inizio della nuova stagione a Domenica In. Non mancano retroscena legati alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e l’importante incontro con il regista turco Ferzan Özpetek, le tanto attese anticipazioni sulla serie e alcuni dettagli sulla sua vita privata. Il suo arrivo in studio ha portato gioia, soddisfazione e tante lacrime.

Domenica In: le parole di Luca Argentero arrivano dritte al cuore

Il pubblico non è riuscito a trattenere le lacrime per le dichiarazioni rilasciate riguardo la sua famiglia. Parole piene di sincerità per le “donne della sua vita”: la bimba Nina Speranza e la moglie Cristina Marino. Sembrava commosso anche lui. I suoi occhi brillavano mentre esprimeva tutto il suo amore verso di loro. Non sono mancate le reazioni da parte di tantissimi utenti sui social.

Su Twitter una persona scrive:

“Clonate Luca Argentero! Persona seria, bravo artista, uomo deciso”

Sui social una telespettatrice afferma:

“Ma la bellezza di Luca Argentero innamorato della sua donna? Che sia d’esempio per tutti gli uomini […]”.

Luca e Cristina: una piccola curiosità legata alla loro vita privata

I due si erano conosciuti sul set di “Vacanze ai Caraibi”. Insieme dal 2014, si sono sposati nell’estate del 2021. Un matrimonio molto intimo tenutosi a Perugia, nella località di Città della Pieve.

Dalla loro unione è nata Nina Speranza. Perchè la scelta di un nome così particolare? Alla Marino è sempre piaciuto questo nome. Luca ha approvato fin da subito la scelta perchè le ricordava il soprannome dato a sua nonna “Ninì”. Ma perchè optare per un doppio nome? Mancava una dedica alla nonna di Cristina, infatti, Speranza è dedicato proprio a lei e rappresenta anche un’augurio per l’arrivo della bimba durante il periodo del Covid-19.