La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

La Sposa, arriva la nuovissima fiction con Serena Rossi: ecco tutte le anticipazioni in vista dell’esordio su Rai 1.

Anche il 2022 sarà un anno ricco di serie per Rai Fiction, pronta a proporre ancora una volta su Rai 1 tantissimi altri progetti di successo; sulla scia del successo di Blanca, la Rai è pronta a lanciare nuove serie sin da queste prime settimane del nuovo anno.

A partire dal 16 gennaio, andrà in onda su Rai 1, per un totale di tre appuntamenti, La Sposa; la nuova fiction è diretta da Giacomo Campiotti (regista di Braccialetti Rossi) e vede come protagonista Serena Rossi. Ecco le anticipazioni.

La Sposa, anticipazioni della nuova fiction Rai con Serena Rossi

La nuova serie tv targata Rai Fiction e Endemol Shine Italya vede al centro delle trame una storia d’amore struggente; ambientata negli anni Sessanta, verrà raccontata la cruda storia di una donna che accetta il “matrimonio per procura” (dove uno o entrambi gli sposi sono assenti) solamente per salvare la propria famiglia.

Divisa fra Roma, la Puglia e il Piemonte degli anni Sessanta, la trama vede Maria, una giovane calabrese accettare il “matrimonio per procura” organizzato dall’ agricoltore vicentino Vittorio Bassi per il nipote Italo, con l’obiettivo di salvare la sua famiglia dall’indigenza.

La pratica del matrimonio per procura, così diffuso in quegli anni nel nostro paese, consisteva nel dare in sposa le donne del Sud ai possidenti del Nord, in modo da raggiungere un accordo vantaggioso per entrambi; in pratica, alcune giovani venivano usate come “merce” di scambio.

Maria si trasferisce quindi al Nord, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia; il rapporto col marito Italo, ancora sofferente per la perdita della prima moglie, sarà piuttosto complicato e la donna dovrà anche vedersela col duro lavoro nei campi e l’ostilità delle persone per le sue origini meridionali.

Al fianco della protagonista Serena Rossi, nel cast, ci saranno anche Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Antonio Nicolai e Mario Sgueglia.