Ecco le anticipazioni di CSI Vegas e Rookie in arrivo su Rai 2. Ritorni incredibili e addii clamorosi: ecco cosa succederà

Non si fermano i polizieschi su Rai 2 nella domenica pomeriggio. Il 9 gennaio, infatti, ci sarà il debutto di The Rookie e CSI Vegas. Per quanto riguarda la serie con protagonista Nathan Fillion, andrà in onda la prima puntata della quarta stagione.

CSI Vegas, invece, partirà con la prima puntata della prima stagione, alla scoperta di un poliziesco mozzafiato e coinvolgente. Ecco dunque le anticipazioni di quello che succederà nelle due serie tv: ritorni incredibili e addii clamorosi.

CSI Vegas e Rookie: anticipazioni sulla prima puntata

Il primo episodio di The Rookie si intitolerà “La vita e la morte”. Quella che andrà in onda su Rai Due sarà una puntata incentrata sul dolore e sul dramma. Andrà in scena, infatti, l’addio al cast di Titus Makin Jr.

Lo storico personaggio della serie, presente già dalla prima puntata, non farà più parte della fiction con il suo personaggio di Jackson West. L’episodio di The Rookie 4, partirà infatti dallo stesso punto in cui si è fermato l’episodio della stagione precedente.

Nell’ultima puntata, infatti, in alcune scene concitate, l’agente aveva fatto di tutto per salvare la vita di Angela Lopez de La Fiera. Tuttavia, il resto della squadra guarderà un filmato della videosorveglianza, in cui si vede l’esecuzione di Jackson West.

Un finale, quindi, davvero drammatico per gli appassionati di The Rookie. L’inizio della quarta stagione sarà sconvolgente e darà subito dimostrazione dell’intenzione da parte dei registi di stupire tutti con colpi di scena ed episodi shock.

Per quanto riguarda, invece, il quarto spin-off di CSI: Scena del crimine, si attende la messa in onda su Rai 2 della prima puntata. L’episodio andrà in onda subito dopo The Rookie e, anche in questo caso, sono previsti incredibili colpi di scena.

La nuova squadra condurrà nuove indagini e avrà il difficile compito di affrontare una pericolosa minaccia nei confronti del laboratorio. La Scientifica, guidata da Maxine Roby, inizierà la collaborazione con Gil Grissom e Sara Sidle e metterà in pratica nuove tecniche di ricerca per proteggere la Sin City.