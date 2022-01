Amici 21 anticipazioni, Maria De Filippi stupisce tutti facendo tornare proprio lei: ecco le novità per la prima puntata del 2022.

Finite ormai le festività natalizie, è tempo di ritornare alla consueta routine feriale, potendo però guardare anche i nuovi appuntamenti di tantissimi amati programmi. Maria De Filippi tornerà su Canale 5 con C’è posta per te e poi lunedì con Uomini e Donne, ma domenica ci sarà anche il primo appuntamento del 2022 col talent show.

Per la puntata di domenica 9, che andrà in onda (stando al palinsesto diffuso da Mediaset sul suo sito) subito dopo pranzo, la conduttrice è pronta a far tornare proprio lei: ecco il nome a sorpresa.

Amici 21 anticipazioni, Maria De Filippi sorprende tutti: torna proprio lei

La prima puntata del nuovo anno vedrà, in un certo qual modo, un ritorno al “passato” per il programma; in studio sarà infatti protagonista, come ospite, niente meno che Arisa, che nella scorsa edizione presiedeva la cattedra di Canto della scuola.

La cantante è freschissima dalla partecipazione a Ballando con le stelle, programma Rai di Milly Carlucci che non soltanto le ha permesso di mettersi in gioco, ma le ha dato modo anche di arrivare alla vittoria finale della competizione in coppia col professionista Vito Coppola.

Leggi anche –> Doc 2: Luca Argentero rivela in anteprima cosa succede con Agnese

E’ probabile che, vista la sua presenza durante la puntata, Arisa sarà chiamata a giudicare qualche sfida indetta tra gli allievi di questa edizione: come sarà accolta in studio la cantante, di ritorno proprio dal programma Rai?

Leggi anche –> Emma Marrone scrive a Stefano De Martino: Cosa sta succedendo?

Intanto, mentre si aspetta il ritorno di Arisa, pare che al talent sia sbocciato un amore. Sin da subito, in molti hanno notato una certa intesa fra Luigi e Carola, tanto che la stessa De Filippi (che di frequentazioni e nuove coppie se ne intende) aveva puntato subito sul loro innamoramento; loro hanno sempre parlato di amicizia, ma pare che ora sia veramente divampata la scintilla del sentimento.