Vi ricordate l’ex fiamma di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli? Dalla sua ultima apparizione in tv è molto cambiato. Si è mostrato senza veli!

Vi ricordate di Nicola Vivarelli? Stiamo parlando dell’ex fiamma della storica dama torinese Gemma Galgani. Sembrano passati secoli da quando i due si incontrarono durante la quarantena causata dalla pandemia di COVID-19. Quando quel giorno, negli studi Mediaset, i partecipanti realizzarono che effettivamente Nicola avesse appena 26 anni, rimasero tutti completamente sconvolti e Tina Cipollari non perse occasione di attaccare duramente la sua eterna rivale. La storia tra i due si esaurì durante l’estate, anche perché la Galgani sparì dalla circolazione per dedicarsi al lifting. Alla fine, Nicola tornò nel parterre maschile, senza però riuscire nell’intento di trovare l’anima gemella. Ecco che fine ha fatto il giovane spasimante della star del Trono Over di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE —> U&D Nicola Vivarelli è in vacanza con lei, e stupisce tutti

Nicola Vivarelli senza veli sui social!

Che il ragazzo abbia fegato ormai si è capito, ci vuole coraggio infatti per presentarsi in un dating show televisivo con l’obiettivo di corteggiare una donna di 45 anni più grande. Insomma, Vivarelli ha dimostrato di non avere paura di mostrarsi per quello che è, totalmente indifferente alle accuse degli haters che l’hanno massacrato parecchio per questa sua scelta. Recentemente, l’ex cavaliere della marina mercantile ha postato una stories dove si mostra totalmente senza veli: nell’immagine Nicola è stato fotografato di spalle, completamente nudo. L’immagine – ovviamente – ha diviso il web, tra chi ha apprezzato il fisico scolpito e chi l’ha invece considerato ridicolo. Che Gemma si stia mangiando le mani all’idea di aver perso il giovane 26 enne?

LEGGI ANCHE —> Ued anticipazioni, ritorno di fiamma tra Gemma e Nicola? Le ultime novità

Dopo la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, sembra che Nicola voglia provare a tornare in tv: la sua aspirazione è diventare un naufrago dell’Isola dei Famosi. Inoltre, con rammarico, Vivarelli ha raccontato di aver avuto l’opportunità di partecipare al Grande Fratello Vip, ma di essere stato costretto a rifiutare per impegni lavorativi. Insomma, sembra che – prima o poi – saremo destinati a rivedere Vivarelli in qualche trasmissione targata Mediaset. Tornerà mai nelle vesti di cavaliere di U&D? Staremo a vedere.