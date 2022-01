Risolvi il test e decidi quale immagine preferisci. La tua scelta rivelerà qualcosa che non conoscevi riguardo il tuo carattere

Oggi vogliamo mostrarti un nuovo test psicologico che in questi giorni sta spopolando sul web. Ti ricordiamo che potrai trovare centinaia di test, quiz, enigmi e giochi sul nostro sito. Divertiti ad allenare la mente e a mettere alla prova le tue capacità.

Ma veniamo alla prova di oggi. Si tratta di un test psicologico che attirerà moltissimo la tua curiosità. Concentrati e risolvi il test, la soluzione rivelerà qualcosa di inaspettato sul tuo carattere. Preparati e impegnati al massimo.

Quale immagine preferisci? Ecco qual è il tuo carattere

Se sei pronto per un nuovo e interessante test psicologico, mettiti comodo e preparati a scoprire qualcosa in più su di te e sul tuo comportamento. Questo test, infatti, rivela ciò che non conoscevi sul tuo carattere.

L’unica cosa che dovrai fare è concentrarti sulla figura proposta e scegliere quale delle “X” rispecchia il modo in cui disegni tu la lettera. Scegli quindi quale immagine preferisci e leggi il risultato corrispondente, il quale ti rivelerà qualcosa che non conoscevi sul tuo carattere. Ti ricordiamo che è solo un gioco, quindi rilassati e divertiti.

Ogni figura rappresenta il movimento della penna (o della matita) impiegato per scrivere la lettera “X”. Inizi a scrivere dal basso a sinistra o dall’alto a destra? Scegli l’immagine che più ti rappresenta.

Immagine 1

Dal basso a destra in alto a sinistra, poi in basso a sinistra in alto a destra. Sei una persona affidabile e non ami sparlare delle altre persone. Hai molto ottimismo e fiducia nell’avvenire. Tuttavia sei molto bravo ad apprezzare il presente e quello che hai adesso;

Immagine 2

Dal basso a sinistra in alto a destra, poi dal basso destra in alto a sinistra. Sei una persona consapevole di te stessa e su quali sono le tue radici. Non ti lasci intimidire dai problemi e la tua esperienza di permettere di giungere spesso alla soluzione;

Immagine 3

Dall’alto a destra in basso a sinistra, poi in basso a destra in alto a sinistra. Vuol dire che sei una persona spontanea e molto naturale. Sei difficilmente prevedibile e agli occhi degli altri risulti essere pieno di sorprese;

Immagine 4

Dal basso a destra in alto a sinistra, poi in alto a destra in basso a sinistra. Sei una persona altamente intuitiva. Possiedi, infatti, un istinto che rappresenta una delle tue maggiori qualità. Tendi a vedere sempre la parte buona delle persone e per questo dai loro spesso una seconda possibilità;

Immagine 5

Dall’alto a sinistra in basso a destra, poi in basso a sinistra in alto a destra. Possiedi grandi ambizioni e sei una persona che si emoziona facilmente. Cerchi sempre di tenere la barra dritta e non perdi di vista i tuoi obiettivi;

Immagine 6

Dal basso a sinistra in alto a destra, successivamente in alto a sinistra e in basso a destra. Sei una persona continuamente alla ricerca di nuovi obiettivi da raggiungere. Spesso ti spingi dove nessun altro vuole andare e non ti lasci rapire dalla tua zona di comfort;

Immagine 7

Dall’alto a sinistra in basso a destra, poi dall’alto a destra in basso a sinistra. Hai una personalità coscienziosa. Sei una persona molto attenta ai dettagli e su cui fare affidamento per responsabilità e rispetto dei doveri;

Immagine 8

Dall’alto a destra in basso a sinistra, quindi dall’alto a sinistra in basso a destra. Questo modo di scrivere la lettera X rispecchia una personalità creativa e con una grande immaginazione. Spesso di lasci prendere dai tuoi pensieri, ma sei comunque attento a ciò che ti accade intorno.