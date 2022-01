Facciamo insieme questo test psicologico: osserva l’immagine, il primo soggetto che vedi metterà in luce cosa ti rende speciale.

Il mondo del web è pieno di questo genere di test della personalità, atti ad individuare peculiarità del nostro carattere a noi sconosciute. Queste prove giocano molto sulla nostra percezione visiva, in base a quest’ultima si riesce infatti ad associare un determinato modus operandi. Ad esempio, l’illusione ottica proposta nasconde una triplice natura: in base al soggetto che la mente percepirà per primo, potremo focalizzare alcuni aspetti della nostra essenza più profonda.

Test – La soluzione

Albero:

L’albero rappresenta l’allegria e la spensieratezza. Se il tuo sguardo ha percepito prima quest’ultimo, significa che sei una persona piena di vita, voglia di avventura, istintiva ed intraprendente. Averti vicino è un dono: sei in grado di rendere ogni esperienza intensa e spettacolare, arricchendo i momenti di chi ti sta intorno. Proprio per questa tua vivacità, odi profondamente la monotonia, avere una routine infinta e costante può rappresentare una vera sofferenza.

Occhi:

Gli occhi rappresentano la trasparenza e l’empatia. Sei una persona perfettamente in grado di esprimere le emozioni, in quanto le conosci, riesci ad individuarle nel momento in cui le provi e per te è importante che gli altri sappiano come ti senti. Per questo motivo, appari agli occhi delle persone che ti circondano come una creatura rara, onesta e sincera, comprensiva ed altruista. Per te, la verità e la ricerca di quest’ultima rappresenta la priorità su ogni cosa.

Volti:

I volti speculari rappresentano lo specchio. Studi ogni minimo aspetto del tuo carattere e tendi a pretendere molto da te stesso/a. Per questo motivo, un eccessivo perfezionismo ti porta a chiuderti, diventi introverso e fatichi ad esprimere le tue emozioni. Non sopporti che la gente percepisca i tuoi punti deboli, in quanto tu stesso non riesci ad accettarli.