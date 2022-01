Wanda Nara: una bomba in costume, da perdere la vista

Wanda Nara è davvero una bomba in costume, totalmente da perdere la vista: lady Icardi ancora una volta alza la temperatura.

La Nara sembra aver iniziato questo 2022 esattamente come ha finito l’anno precedente: una vera e propria bomba di sensualità in ogni scatto che mostra. Impegnatissima sul fronte lavorativo, anche il nuovo anno sembra essere iniziato col piede giusto per lady Icardi.

Prossima a lanciare una sua linea di costumi (dopo aver lanciato, sempre per il suo marchio, quella di cosmetici) Wanda si mostra in bikini direttamente dalla sua terra natale, l’Argentina; la nuova foto è da perdere la vista.

Wanda Nara bomba in costume, lo scatto è da perdere la vista: sensazionale

Vera e propria regina di sensualità del web, in molti nel nostro paese sentono la mancanza nel nostro mondo dello spettacolo di lady Icardi, che continua comunque (oltre che a lavorare come imprenditrice, modella e influencer) ad essere attivissima sui social.

Solo su Instagram, la showgirl argentina vanta più di dieci milioni di follower; proprio sul suo profilo, ha ora pubblicato uno scatto da perdere la testa, che alza di molto la temperatura.

Nel nuovo post, Wanda sfoggia un bikini rosa salmone direttamente dalla sua nuova linea di costumi da bagno, Wanda Swim; il pareo copre il ventre e le gambe dell’argentina, lasciando la scena dello scatto totalmente al pezzo sopra del costume, che contiene a stendo il prosperoso décollété di Wanda che svetta in primo piano.

“Ogni estate ha una storia” scrive la Nara, in spagnolo, nella didascalia; sicuramente lei ne scriverà parecchie in questo 2022 e, di certo, con questo scatto si mostra come uno spettacolo alla vista di tutti i suoi follower.

Tantissimi i like messi al post della showgirl, con diversi fan in tutto il mondo che hanno espresso il loro apprezzamento nei commenti con varie emoticon e cuori; anche in questo nuovo anno, la Nara fa breccia nel cuore di tutti i suoi fan con una sensualità oltre ogni limite.