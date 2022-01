Rompicapo: nessuno lo riesce a risolve e tu? Prova

Vediamo insieme se riuscite a risolvere questo simpatico e divertente, ma difficile, rompicapo che vi proponiamo oggi.

Come sappiamo i test, o i rompicapo sono un modo per passare un po’ di tempo e per cercare di distogliere la mente dai problemi che abbiamo ogni giorno.

Vediamo quindi come possiamo risolvere, e nel caso qual’è la soluzione per quello che vi abbiamo messo ad inizio articolo.

Iniziamo con il dire che i rompicapo a livello matematico sono quelli che impegnano maggiormente la nostra mente.

Rompicapo: 1 su 100 ci riesce!

Si perchè dobbiamo cercare di capire come possiamo risolvere la domanda che ci viene proposta.

In questo caso, solamente 1 persona su cento sembra che sia riuscita a trovare la risposta corretta che ovviamente vi forniremo.

Anche perchè chi lo ha indovinato, o meglio ha capito come funzionava vuole sapere se è giusto quello che ha pensato, mentre chi non ha trovato la soluzione, giustamente vuole sapere qual’è.

Questi rompicapo, davvero difficile è stato pubblicato prima sul sito Wikr, e nel giro di pochissimo tempo è diventato praticamente virale, balzando da una parte all’altra del web.

In un primo momento sembra davvero qualcosa di molto semplice, ma in realtà non è assolutamente così.

A questo rompicapo, ci sono poi ben due soluzioni, dai vi aiutiamo direttamente e le scopriamo insieme.

La prima è riportare ed aggiungere, ovvero 1+4 fà 5 e 5+2+5 fa 12, e così via, quindi in questo caso il numero del rompicapo è 40!

Voi eravate arrivati a questa prima soluzione oppure no? Ma come dicevamo ne è possibile anche un’altra.

Possiamo infatti moltiplicare ed aggiungere, ad esempio 1+ (1×4) fa 5, poi 2 + (2X5) fa 12 e così via, ed in questo caso il risultato che otteniamo è 96!.

Quindi ci sono ben due soluzioni corrette con due risultato diversi, e voi eravate riusciti a trovare almeno una soluzione delle due senza il nostro aiuto?

In questo caso vi facciamo i nostri miglio complimenti e siamo sicuri che da adesso in poi inizierò la sfida con amici e parenti per trovare la soluzione, o meglio una delle due.

Continuate a seguirci per altri divertenti test e rompicapo sul nostro sito, in modo da poter far staccare la nostra mente da quello che facciamo ogni giorno, e dallo stress accumulato!