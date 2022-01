Ecco per te un nuovo divertentissimo test della personalità. Riesci a vedere il tasso tra le zebre? Il risultato ti sorprenderà

Come ogni giorno, anche oggi abbiamo pubblicato un nuovo test della personalità che potrebbe interessarti. Puoi trovare decine di indovinelli, quiz, test e rompicapi sul nostro sito nella sezione curiosità. Sei pronto per una nuova sfida?

Il test che ti proponiamo oggi è di media difficoltà, ma dovrai metterci tutto l’impegno possibile per riuscire a risolverlo con successo. Riesci a vedere il tasso tra le zebre? Risolvi questo divertente test della personalità e scopri di più su te stesso.

Riesci a vedere il tasso tra le zebre? Risolvi questo test della personalità

Nell’ultimo periodo, i test della personalità stanno spopolando sul web grazie a migliaia di utenti che si sfidano a colpi di quiz ed enigmi. Oggi vogliamo proporti un nuovo divertentissimo test che metterà alla prova le tue abilità.

Il test è molto semplice, dovrai guardare l’immagine in alto e rispondere alla domanda: “Riesci a vedere il tasso tra le zebre?” Tra il branco a strisce bianconere vi è nascosto un simpatico tasso che ha deciso di intrufolarsi.

Tutto quello che dovrai fare è trovare l’intruso nel minor tempo possibile. Date sfogo quindi a tutte le vostre abilità e cercate di risolvere il rompicapo. Non tutti, infatti, riescono a risolvere il rompicapo in poco tempo, tu ci riuscirai?

Il modo in cui sono posizionati gli animali, le strisce e i colori in bianco e nero rendono il test particolarmente difficile. L’illusione ottica creata dalla figura fa sì che trovare il tasso tra le zebre risulti essere particolarmente difficile.

Se non riuscite a trovare l’intruso e volete un piccolo aiuto possiamo darvi un indizio: concentratevi sulla porzione di immagine in alto a sinistra. Sarà proprio quella la zona dell’immagine in cui troverete il tasso.

Arrivati a questo punto avrete sicuramente dato una risposta, o gettato la spugna. Dunque possiamo fornirvi la soluzione: il tasso è proprio in alto a sinistra, lo abbiamo segnalato cerchiandolo in rosso.