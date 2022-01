Avete preso qualche chilo durante le vacanze natalizie? Ecco il programma perfetto per perdere peso in 31 giorni di camminata.

Anno nuovo, vita nuova: è venuto il momento di abbandonare lo stile di vita sedentario, iniziando il 2022 all’insegna della cura del nostro corpo. Mens sana in corpore sano, la salute mentale nasce anche dalla salute fisica. Inoltre, sarà molto semplice mantenere il corpo in movimento, vi basterà svolgere un programma fitness per 31 giorni per riuscire ad attivare l’organismo e la circolazione. L’allenamento sarà diviso in due step (A e B), alternati con i giorni di riposo per consentire ai muscoli di riprendersi. Questo poi, rappresenta solo un programma iniziale, ma potrà essere intensificato man mano si acquisisce forza ed esperienza. Vediamo insieme cosa prevede il programma di 31 giorni per perdere peso.

Programma fitness di 31 giorni

Allenamento A

Il primo allenamento è più leggero e va svolto nei giorni 1, 3, 5, 6, 10, 14, 19 e 25 del mese. Il programma da seguire sarà il seguente: svolgere 3 minuti di camminata a ritmo normale, dopodiché aumentare velocità per 1 minuto. Tornare a ritmo normale per 2 minuti, ripetere tale procedimento alternato per altri 12 minuti. Infine, rilassare i muscoli e concludere l’allenamento con 3 minuti di camminata normale. In totale, la camminata durerà 20 minuti.

Allenamento B

Il secondo allenamento è più intenso e bisognerà svolgerlo nei giorni 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 e 31 del mese. Il programma da seguire sarà il seguente: 3 minuti di camminata a ritmo normale, 1 minuti veloce, 1 minuto normale, 10 minuti di camminata veloce e normale alternata, 1 minuto veloce, 30 secondi a ritmo normale, 6 minuti alternati con 1 minuto di camminata veloce e 30 secondi a ritmo normale, infine concludere l’allenamento a 3 minuti di camminata semplice per rilassare i muscoli. In totale, la camminata durerà all’incirca 25 minuti.

I giorni che non comprendono Allenamento A e B, saranno corrispondenti ai giorni di riposo, per rendere il programma più efficace infatti, bisognerà concedere al muscolo il tempo di ripresa.