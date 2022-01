Avanti un altro: problemi per Paolo Bonolis, ecco cosa

Avanti un altro pure di sera, problemi per Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il programma: ecco cosa succede in vista dell’esordio.

Anche per questa nuova stagione televisiva, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti a partire con una nuova edizione di Avanti un altro!, amato game show che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 nella fascia preserale da ben undici anni.

Per il debutto però, è stata pianificata una particolare puntata in prima serata; a quanto pare, il conduttore e tutta la produzione stanno avendo diversi problemi, ecco cosa succede al programma Mediaset.

Avanti un altro! Pure di sera, problemi per la prima puntata

Cambio di piani per il palinsesto Mediaset di questa settimana. Avanti un altro! Pure di sera non farà più il suo debutto il 9 gennaio in prima serata ma, come scrive Davide Maggio sul suo sito, dovrà attendere un ulteriore settimana, ovvero il 16 gennaio.

Semplicemente quindi un piccolo slittamento per la versione serale del game show, che nella sua veste quotidiana andrà invece in onda a partire dalle ore 18.50 del 9 gennaio. Immancabile il consueto Salottino, con diverse novità al suo interno; entra nel cast infatti il vecchio Thorne di Beautiful, Clayton Norcross, così come un critico cinematografico.

Presenti nuovamente lo Iettatore, il Bonus e la Bonas (Sara Croce), nonché la poetessa Carmen Di Pietro; lo spettacolo è assicurato ogni giorno, così come ovviamente le risate grazie alla direzione del duo Bonolis-Laurenti.

Quanto all’appuntamento serale invece, ci saranno diversi concorrenti vip che cercheranno di sfidarsi per portare a casa l’ambito premio; il montepremi verrà devoluto, come di consueto, in beneficenza, ma prima i vari vip avranno modo di dare spettacolo partecipando alla gara.

Nel serale, il quiz game di Canale 5 sfiderà la fiction di Rai 1 La Sposa, con protagonista Serena Rossi; chi la spunterà nella “battaglia” per gli ascolti televisivi a colpi di share? In quanto ad appeal sul pubblico, il programma di Bonolis pare essere una certezza.