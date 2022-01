Proviamo a fare insieme questo difficilissimo rompicapo culinario, pochissime persone riescono a trovare la soluzione.

Il seguente rompicapo è stato ideato dal blogger filippino Keril, il quale è riuscito ad ingannare la maggior parte di coloro che hanno tentato di risolverlo. Esso infatti, gioca su una conoscenza dei valori della nota catena del McDonald. Pochissime persone sono riuscite a percepire l’inganno previsto dall’ingegnoso Keril. Vediamo insieme nello specifico il ragionamento da seguire per risolvere tale rompicapo.

Rompicapo – La soluzione

Prima di tutto, possiamo notare immediatamente che nel rompicapo sono previste quattro operazioni: la prima vede la somma di tre bibite, il cui valore è 30, di conseguenza una bibita varrà 10; veniamo poi alla somma di una bibita con due hamburger, il totale è 20, per logica quindi un hamburger avrà valore 5; infine ecco l’ultima operazione, la quale prevede un hamburger sommato a due porzioni di patatine, il risultato è 9, le patatine quindi varranno 2. Ed ecco quindi, che la soluzione del rompicapo potrebbe sembrare ovvia: 5+2×10=25, giusto? No, non è questa la soluzione del rompicapo, incredibile vero?

L’inganno ideato da Keril si nasconde in un cavillo, un vero e proprio ago nel pagliaio che cambia totalmente il risultato finale dell’operazione. L’errore non risiede nel ragionamento, bensì nel valore che viene associato ai vari prodotti del McDonald. Non notate una differenza tra le porzioni di patatine della terza operazione e dell’ultima? Ebbene sì, le prime due porzioni equivalgono ad una doppia porzione, mentre nell’ultima somma, le patatine corrispondono ad una porzione singola. Di conseguenza, il valore andrà dimezzato e l’operazione corretta sarà la seguente: 5+1×10=15! Keril era riuscito ad ingannarvi? Moltissime persone non sono riuscite a risolvere il rompicapo, proprio perché sono cadute in questa minima ed impercettibile differenza.