Oroscopo: l’inizio del nuovo anno mette in guardia alcuni segni zodiacali in amore. Scopriamo insieme quali sono gli più sfortunati.

L’oroscopo porta con sé tanta speranza regalandoci delle previsioni che rivelano la possibilità di avere fortuna in amore, tanta prosperità e benessere. L’anno nuovo è arrivato ed inizia già con previsioni che lasciano l’amaro in bocca per alcuni segni zodiacali.

Non sempre la fortuna bussa alla nostra porta, chi è amante dell’oroscopo lo sa bene. L’inizio del 2022 per 3 segni zodiacali sarà un campanello d’allarme per preparasi in tempo ad affrontare di tutto e di più evitando di rimanere impietriti e sopraffatti da sorprese negative che potranno spuntare da un momento all’altro.

Sapere con il dovuto anticipo come si evolveranno le cose andrà sicuramente in aiuto a questi segni poco fortunati da un punto di vista sentimentale. Avete già qualche idea di chi possano essere?

Oroscopo 2022: 3 segni sfortunati in amore

Gemelli: la vita di coppia risentirà della vostra dedizione eccessiva verso il lavoro. Tanti successi in questo ambito contro tanta assenza verso il partner porteranno alla rottura del vostro equilibro di coppia. Evitate di deluderlo e ristabilite le priorità dando spazio anche a lui.

Bilancia: sentirete il peso di molte responsabilità nella coppia. Potreste pensare ad una convivenza, un po’ prematura con il partner, che non gioverà affatto alla vostra relazione anzi contribuirà a metterla in discussione parecchio (tutto accentuato da Venere alquanto dispettosa).

Ariete: anche voi risentirete negativamente di Venere. La vostra capacità di seduzione non sarà al massimo anzi farete molta fatica ad esercitarla. Con l’estate tornerà l’amore abbiate pazienza e riponete le vostre speranze nelle stelle, che vi guideranno.

