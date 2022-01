Love is in the air: Serkan decide di non riconoscere Kiraz

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la prima puntata della nostra soap opera turca del nuovo anno, tra Eda e Serkan.

Anche oggi, 3 gennaio, possiamo assistere ad una nuova ed interessante puntata per quanto riguarda la nostra soap opera preferita, ovvero Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa decide di fare Serkan, dopo essere venuto a conoscenza che la piccola Kiraz è sua figlia.

Ovviamente, dopo le parole che Eda ha detto al bel imprenditore della ArtLife, lui ha chiesto del tempo, e le ha confessato che dopo la brutta malattia che ha avuto le avrebbe chiesto di non portare a termine la gravidanza.

Serkan e la decisione su Kiraz

Eda è rimasta senza parole, dopo aver sentito questo, ed attende che cosa deciderà di fare con la bellissima Kiraz, e se ha veramente voglia di fare il padre.

Tutto questo ha gettato la bella paesaggista in un grande sconforto, perchè lei immaginava di costruire insieme una bella famiglia.

Anche Aydan è disperata perchè vede il figlio fortemente dubbioso e chiede aiuto ad Engin, cercando di far affezionare Serkan e Kiraz, perchè non vogliono assolutamente che la lasci senza un padre.

Ma allo stesso modo, Aydan cerca un modo per allontanare la piccola dalla famiglia della bella Yildiz, perchè secondo lei non sono all’altezza di una bambina del genere.

Decide quindi, con l’aiuto del fidanzato Kemal di preparare tutte le carte e fare in modo che la piccola stia solamente con il Bolat, e quindi richiedere l’affidamento esclusivo togliendola dalla madre, Eda.

Come andranno a finire tutti questi sotterfugi lo sapremo solamente con le prossime puntate che andranno in onda sempre alle 16.55 circa su Canale 5, e quindi non ci resta che attendere!