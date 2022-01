Rompicapo riesci a vedere il cuore tra le lumache? Il 99% abbandona

Riproponiamo un rompicapo che ha spopolato nel periodo di San Valentino. Tra le lumache si nasconde un cuoricino, riesci a vederlo?

Riproponiamo un rompicapo ideato da “Dudolf”, Gergely Dudàs, per fare i suoi auguri di San Valentino ai fan. In poco tempo il rompicapo ha fatto impazzire gli users su internet ottenendo mille condivisioni e duemila like.

Il disegnatore Ungherese realizza delle illustrazioni molto belle ed amate sul web. In tante altre occasioni ha ideato splendidi rompicapo. (Per Natale, la pecora nascosta tra i Babbi Natale. Per Pasqua, l’uovo nascosto tra i coniglietti e per Halloween, l’orso nascosto tra i fantasmi).

Cimentatevi anche voi in questa sfida. Scovate il cuoricino che si nasconde tra le lumache! Non richiede tanto tempo ed è divertente. Siate attenti e concentrati per cercare di trovare la soluzione nel minor tempo possibile. Allora cosa aspettate?

Rompicapo riesci a vedere le lumache? Il 99% abbandona

Non è impossibile, ma molti utenti hanno abbandonato. Gli utenti che sono riusciti a trovare la soluzione sono veramente pochi. Cerca di non darti per vinto. I rompicapo sono ottimi giochi per passare il tempo facendo lavorare la mente. Contribuiscono, inoltre, ad allenare ed aumentare le abilità percettive di ognuno.

Se non sei riuscito a trovare la soluzione non dispiacerti, non è poi la fine del mondo. Sul web ci sono tantissimi rompicapo con cui potrai testare le tue doti. Per rendere il gioco più allegro magari fallo in compagnia di amici e parenti. Senza perdere altro tempo in chiacchiere, la soluzione verrà riportata qui sotto: