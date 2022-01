Elodie: follower stupiti per la fotografia pubblicata

Elodie, i follower stupiti per la fotografia pubblicata: la cantante si mostra più bella che mai con l’abito attillato, emerge il dettaglio.

Elodie continua a spiccare per una bellezza sorprendente, mentre la sua carriera come cantante appare destinata a raggiungere picchi sempre più alti. Romana classe ’90, Elodie è ormai un volto noto del mondo della musica italiana; sono lontani i tempi in cui, appena uscita da amici, era solamente considerata come un’emergente.

Dopo diversi singoli di successo, album vendutissimi e presenze a Sanremo, la cantante ha mostrato a tutti i quanti il suo talento, ma non solo; la sua bellezza e il suo fisico statuario non sono passati inosservati agli occhi dei fan.

Sul suo profilo Instagram, Elodie ha ora pubblicato un nuovo scatto per queste vacanze, capace di mostrare tutta la sua infinita sensualità; eccola meravigliosa, il dettaglio non passa inosservato.

Elodie, follower stupiti dalla nuova fotografia pubblicata: sensualità allo stato puro

Parallelamente alla carriera da cantante, la romana sta ottenendo un grandissimo seguito su Instagram; con 2.5 milioni di follower, ha più seguaci di molte influencer ed è richiestissima anche come testimonial e modella.

D’altronde, Elodie ha già un passato come modella, dove ha potuto mettere in mostra il suo corpo scolpito; una silhouette invidiabile quella della cantante, che incanta sempre con le sue curve.

Il nuovo scatto non fa altro che mettere in mostra l’infinita sensualità posseduta da Elodie; in vacanza per queste vacanze natalizie, la Di Patrizi si mostra sul bagnasciuga coi capelli bagnati ed un vestitino attillato a tema floreale, che le calza addosso come un guanto.

Trasparente per tutto il corpo, il vestitino pare non riuscire a contenere il florido décollété della cantante, lasciando intravedere un dettaglio intimo che, invitando allo zoom tutti i fan, alza sicuramente l’atmosfera di questo Capodanno.

Tantissimi i mi piace alla cantante, così come i commenti; i fan, oltre a sottolineare la bellezza di Elodie, sperano che possa esserci un ritorno di fiamma con Marracash, rapper con lei impegnato sentimentalmente fino a poco tempo fa.

I due si sono lasciati in maniera matura e sono rimasti in buonissimi rapporti, ma i fan non demordono. “Vi prego date un senso al prossimo anno” scrive una fan, taggando nel commento anche Marracash; un altro invece, chiede “scusa” se appartiene “allo stesso pianeta” della cantante, quasi a voler sottolineare la bellezza divina della cantante.

Anche senza un microfono dunque, Elodie sa sempre come far parlare di sé, confermandosi ancora una volta personaggio del momento; e chissà se questo 2022 non possa davvero portare un ritorno di fiamma col rapper, oppure completamente un nuovo amore.