Wanda Nara, il bikini esplode per le sue forme generose: lady Icardi saluta il 2021 col botto, sensualità infinita dallo scatto.

Nessuno pare definitivamente abituarsi alla sensualità di Wanda Nara, una vera e propria regina dei social e tra le più amate del web; con più di 10 milioni di seguaci su Instagram, la Nara (a Parigi, forse ancora per poco, con suo marito Mauro Icardi) si gode anche il successo travolgente del suo marchio di moda.

Tra cosmetici e la prossima linea di costumi in rampa di lancio, Wanda sta raccogliendo i frutti del suo lavoro come influencer; come se non bastasse, è anche richiestissima come testimonial e modella.

A nessuno passa inosservata la sua bellezza, nonostante riceva costantemente critiche; non curandosi degli haters, l’argentina continua a mostrare tutta la sua sensualità con nuovi scatti; il costume che indossa pare proprio non riuscire a contenere le sue forme.

Wanda Nara, il bikini esplode per le sue forme generose: la foto da infarto

Nonostante siamo in periodo di festività, pienamente in inverno, la Nara pare essere da diverse settimane in modalità estate; per lei la temperatura è sempre alta e coi suoi scatti, che enfatizzano il suo corpo statuario, l’atmosfera è bollente anche per tutti i suoi follower.

La Nara ha deciso di trascorrere queste vacanze nella sua terra natale, in Argentina, dove il sole splende alto in cielo; sfruttando l’occasione per sfoggiare un altro della sua linea di costumi, Wanda si è scatta un selfie sulla riva di un lago, con tanto di cappello di paglia in testa.

I capelli biondissimi e la pelle bianca, col verde intorno, rendono la showgirl argentina quasi una ninfa; a spiccare però è il suo prosperoso décollété, che viene contenuto a stento dal bikini verde scuro indossato da Wanda.

“Pensando in verde” scrive la Nara nella didascalia, mettendo con il selfie in primo piano le sue generose curve, che pare proprio siano pronte ad esplodere fuori dal costume.

Tantissimi i mi piace alla foto, così come i commenti, tutti intenti ancora una volta ad esaltare la sensualità infinita di lady Icardi; c’è anche chi, sarcastico e sicuramente un po’ triste, sottolinea quanto l’attaccante in forza al PSG sia fortunato ad avere una moglie del genere.