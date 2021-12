Proviamo a fare insieme questo test: esistono diverse tipologie di mele, sceglietene una e scoprite le vostre peculiarità nascoste.

Probabilmente consumate mele tutti i giorni, tuttavia mai avreste potuto immaginare che, dalla scelta della tipologia, si possono portare alla luce aspetti nascosti del vostro carattere. Il mondo del web ormai è colmo di questo genere di test, prove simpatiche e divertenti in grado di focalizzare peculiarità della nostra essenza e della nostra interiorità. Consigliamo di svolgere questi giochi in compagnia, anche per vedere se – effettivamente – tali test riescono ad inquadrarvi come persone. Non sottovalutateli, la maggior parte delle volte la soluzione si associa perfettamente con la persona che l’ha formulata. Pronti? Osservate l’immagine e scegliete la tipologia di mela: rossa, verde o golden?

Test – Soluzioni

Rossa: se avete scelto la mela rossa, quest’ultima è simbolo di tranquillità e serenità. Amate rimanere nella vostra zona confort e non desiderate particolarmente mettervi alla prova in situazioni che vi destabilizzano. Sostanzialmente, vi accontentate delle piccole cose e non avete ambizioni particolarmente elevate nella vita.

Verde: se avete scelto la mela verde custodite una personalità forte, piena di brio. Siete vivaci, allegri e amate godervi ogni istante della vostra vita. Siete degli spiriti liberi che amano stare in mezzo alla natura, fare lunghe passeggiate sotto il cielo azzurro, in compagnia di amici e dell’eventuale partner.

Golden: la mela golden rappresenta la profondità d’animo e soprattutto l’introspezione. Se avete scelto questa mela, sicuramente amate ascoltare, conoscere ed imparare. Siete estremamente empatici e amate aiutare il prossimo nell’analisi della propria interiorità. In sostanza, siete la persona a cui si fa spesso riferimento.