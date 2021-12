2021, ecco tutti i personaggi famosi che ci hanno lasciato: salutare l’anno che se ne sta andando significa omaggiare anche loro.

Ogni volta, oltre a stilare una nuova lista di obiettivi, a fare progetti e sognare in anno, speranzosi che la nostra vita possa progredire in meglio nell’anno nuovo, le celebrazioni di Capodanno includono anche il saluto all’anno che ci sta abbandonando.

Che siano dolci o dolorosi, ogni anni ci permette di aggiungere nuovi ricordi alla nostra vita, che possono essere sfruttati per migliorarci come individui. Purtroppo, con la pandemia ancora in corso, anche il 2021 è stato un anno difficile; negli scorsi mesi, inoltre, se ne sono andati diversi personaggi noti.

Ecco tutti i personaggi famosi che ci hanno lasciato in questo 2021 che ci sta per salutare: una lista incredibile di persone ricordate da tutti con affetto.

Nel salutare chi se n’è andato per sempre, con tanto dispiacere, si ricorda anche con molto affetto tutto ciò che di buono ci hanno lasciato; parlando di personaggi del mondo dello spettacolo, la loro arte.

Questo 2021 è stato purtroppo ricco delle morti di tantissimi personaggi amati dal pubblico. Già il 7 gennaio 2021, ci lasciava il sensitivo Solange, ovvero Paolo Bucinelli, deceduto a causa di un infarto.

Pochi mesi dopo, a marzo, il re del liscio Raoul Casadei ha perso la vita dopo aver contratto il Coronavirus; la sua situazione si è aggravata sempre di più fino a condurlo alla morte.

Ad aprile invece è stata la casa reale inglese ad essere colpita dal lutto: a pochissime settimane dal suo 100esimo compleanno, il marito della regina Elisabetta, il principe Filippo, si è spento nella sua dimora di Windsor tra l’affetto dei suoi cari. Solo pochi giorni prima della morte era stato ricoverato per un’infezione, avendo inoltre subito un’operazione al cuore.

Altro lutto ad aprile 2021, questa volta legato alla musica italiana: la cantante Milva, conosciuta come la “rossa”, si è spenta a 82 anni perdendo la battaglia contro una malattia neurodegenerativa, che già le aveva fatto perdere la memoria.

A maggio è toccato purtroppo a Franco Battiato salutare definitivamente tutti quanti, tra il dolore di tutte le persone che grazie alla sua musica si sono emozionate. Il cantautore catanese è morto a causa di alcune cadute, che gli avevano tra l’altro causato anche la rottura del femore.

Solo pochi giorni dopo, è arrivata anche la notizia della morte di Carla Fracci, ballerina celebre in tutto il mondo; a 84 si è dovuta arrendere al cancro che da tempo la tormentava.

L’estate 2021 è stata sconvolta dalla morte di Raffaella Carrà, personaggio del mondo dello spettacolo a 360°; anche le sue condizioni di salute sono state tenute nascoste fino al giorno della terribile notizia.

A seguire, la morte di Gino Strada (fondatore di Emergency), Jean Paul Belmondo (storico attore della Nuovelle Vague e non solo), la precoce morte di Rossano Rubicondi (a soli 49) e poi quella del giornalista sportivo Rai Giampiero Galeazzi.

Insomma, un 2021 che ci ha fatto salutare tantissimi volti amati nei loro rispettivi campi: di certo, anche se ci apprestiamo a salutarlo, il loro ricordo rimarrà sempre vivo.