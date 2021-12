Se vuoi scoprire cosa ti manca nella tua vita, fai questo divertente test della personalità. Il risultato sarà sorprendente

Non sempre siamo soddisfatti di ciò che facciamo per occupare il nostro tempo. Abbiamo tanti impegni, incontriamo persone o semplicemente facciamo cose senza il disturbo di nessuno. Ma tutto questo ci soddisfa davvero o avvertiamo che dovremmo fare di più?

Spesso i test della personalità, come quello che ti proporremo oggi, riescono a stimolare la nostra mente e ad evocare pensieri e riflessioni utili per la nostra crescita. Se vuoi scoprire cosa ti manca nella tua vita, svolgi questo test della personalità e scopri cosa dice di te il risultato.

Scegli una farfalla e scopri cosa ti manca nella tua vita

Se segui frequentemente il nostro sito conoscerai sicuramente i test e i quiz che pubblichiamo ogni giorno. Si tratta di prove (a volte impegnative, altre volte invece senza alcuna difficoltà) che possono risultare utili per tenere impegnata la nostra mente e occupare il tempo in maniera fruttuosa.

Il test che ti mostriamo oggi è molto simpatico e potrebbe metterti di buon umore. Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e scegliere una delle cinque farfalle disegnate: farfalla blu, farfalla verde, farfalla rosa, farfalla gialla, farfalla viola.

Il risultato del test, che otterrai in base alla tua risposta, ti mostrerà cosa ti manca nella tua vita. Come sempre, ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco, quindi rilassati e divertiti con il nostro test della personalità: in bocca al lupo!

Farfalla verde

Se hai scelto la farfalla verde, significa che la cosa che ti manca di più è una relazione sentimentale profonda e sincera. A volte credi non averne bisogno e di vivere benissimo da sola/o. Tuttavia, potresti provare a lasciarti andare e provare dei sentimenti forti per qualcuno, magari sarà una bella sorpresa;

Farfalla blu

Se la tua scelta è ricaduta sulla farfalla blu, allora vuol dire che senti la mancanza di relazioni di amicizia autentiche. Nonostante tu abbia molte persone attorno a te, non riesci a trovare quelle che reputi davvero amiche;

Farfalla rosa

Hai scelto la farfalla rosa? Probabilmente vuol dire che ti manca un po’ di tempo per te stesso. Sei circondato continuamente da amici, familiari e persone che ti vogliono bene e a cui da tutto te stesso. Ma a volte tutto ciò ti porta a dimenticare quello che ti serve;

Farfalla gialla

Se hai scelto la farfalla gialla significa che ti senti chiuso o bloccato, senza una via d’uscita. Prova a concederti del tempo o una piccola vacanza in un luogo mai visitato. Potrebbe aiutarti a creare nuove prospettive e nuovi orientamenti;

Farfalla viola

Se hai scelto la farfalla viola, probabilmente sei una persona molto matura e responsabile. Tuttavia, in questo momento ti manca quella leggerezza utile per affrontare la vita con serenità. Cerca di osare qualcosa a volte.