I Gratta e Vinci possono portare delle sorprese inaspettate: ecco cos’è successo recentemente a questo riguardo.

La storia che stiamo per raccontarvi ha decisamente dell’incredibile: protagonisti del racconto sono un semplice edicolante – Giuseppe Fiaccavento – e una sua conoscente di identità ignota. L’esercente – per fare un gesto carino – regala alla donna un Gratta e Vinci. Peccato che, quel semplice pezzo di carta, vale la bellezza di mezzo milione di euro, finiti direttamente nelle tasche dell’amica dell’edicolante. E’ una storia di fortuna, di buona sorte, una storia di una semplice donna che ora potrà godere del valore di quel semplicissimo Gratta e Vinci. A quanto pare, a volte il karma e il fato fanno veramente il loro dovere. I Gratta e Vinci del resto sono spesso oggetto di truffa. Pochi mesi fa, era diventata virale la notizia di un uomo che aveva rubato il biglietto fortunato ad una povera anziana. Recentemente inoltre, un’altra frode di questo tipo è stata intercettata dalla polizia.

Non sempre la fortuna premia le anime buone

Un’altra storia curiosa riguardo i Gratta e Vinci (non altrettanto lodevole) riguarda un tale truffatore che rubava le carte di credito con l’obbiettivo di acquistare un numero spropositato di Gratta e Vinci. La Procura di Torino aveva imposto per il malfattore gli arresti domiciliari e successivamente l’uomo era stato intercettato mentre tentava la fortuna con le slot machine. La prima denuncia a suo discapito venne emessa da un’esercente torinese, la quale – in seguito al furto della sua carta – aveva riscontrato sul conto un addebito per ben 5.100 biglietti.

Alla fine, l’uomo è stato intercettato e fermato mentre tentava di riscuotere una vincita di 885 euro presso Porto Empedocle. Una volta arrestato, la polizia ha scoperto il furto di un’altra carta di credito, con un addebito illegale di ben 2.357 euro. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Purtroppo non sempre la fortuna premia che effettivamente chi merita. Purtroppo i furti e le frodi, soprattutto online, sono sempre più frequenti e a cadere vittima di tali criminali sono spesso i più deboli.