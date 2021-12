In questo divertente test dovrai risolvere un curioso indovinello sulla parentela. Quasi nessuno ci riesce, tu ce la farai?

Oggi vogliamo proporti un nuovo divertentissimo test che dovrai riuscire a risolvere con le tue sole forze. Se segui il nostro giornale saprai che ogni giorno pubblichiamo, quiz, test ed enigmi utili per mantenere la mente in salute e allenare le tue abilità.

La prova che dovrai superare oggi è un indovinello sulla parentela. Si tratta di un enigma a cui dovrai dare risposta utilizzando tutte le tue capacità logico-cognitive. A quanto pare in pochissimi riescono a risolvere con successo l’indovinello. Tu ce la farai?

Risolvi l’indovinello sulla parentela, ce la farai?

Quello che ti proponiamo oggi è un indovinello “classico”, forse ne hai già sentito parlare da qualcuno che ti ha parlato della sua difficoltà. Anche per te, dunque, è arrivato il momento di affrontare questo indovinello sulla parentela e risolverlo con successo.

In pochissimi riescono a risolvere questo indovinello al primo tentativo. Questo perché il testo dell’enigma è abbastanza fuorviante ed è molto facile andare fuori strada. Ma se ti sei allenato a risolvere i quiz sul nostro sito avrai sicuramente una marcia in più.

Ma procediamo subito con l’indovinello sulla parentela da risolvere oggi. Il testo recita la seguente frase: è figlio di tuo padre e di tua madre, ma non è tuo fratello e neanche tua sorella.

L’indovinello, quindi, ti chiede di trovare quella persona che, figlio di tuo padre e tua madre, non è né tua sorella e né tuo padre. Pensi di essere in grado di risolverlo ed essere tra quei pochissimi che non falliscono? Raccogli tutta la concentrazione possibile e risolvi l’indovinello.

Come dicevamo prima, indovinelli come questo sono piuttosto fuorvianti e hanno la capacità di far distrarre i lettori portandoli fuori strada. Ma tu resta concentrato e cerca di capire davvero cosa dice la frase. A volte, infatti, la soluzione è sotto i nostri occhi.

Arrivati a questo punto avrai sicuramente dato la tua risposta e vorrai sapere se è corretta o meno. Siamo dunque pronti a fornirvi la soluzione dell’indovinello: il figlio di tuo padre e di tua madre, che non è tuo fratello e nemmeno tua sorella, siete proprio voi!