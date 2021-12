Capodanno è sempre più vicino, ma la sua riuscita dipende anche dalle condizioni climatiche previste. Ecco cosa ci aspetta.

Gli effetti della crisi climatica diventano sempre più evidenti: dopo le piogge torrenziali e i disastri atmosferici diffusi in tutto il mondo, assisteremo ad un ulteriore cambiamento del normale andamento delle temperature. Tra la notte di San Silvestro e Capodanno, è previsto un clima a dir poco insolito: temperature calde per il Centro-Sud e nebbie per il Nord Italia. Vediamo insieme i dettagli.

Meteo – 31 dicembre

Sarebbe dovuta essere la notte più fredda dell’anno, invece si potrebbero verificare temperature fino a 17-18 gradi, soprattutto al Centro-Sud. Il seguente andamento verrà causato dall’arrivo improvviso ed inaspettato dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo, il quale generalmente raggiunge il continente solo durante la stagione estiva. Quest’anno invece, arriverà prima del previsto e si scontrerà con le correnti gelide provenienti dalla Russia. Ancora non è chiaro se effettivamente assisteremo ad un aumento tale della temperatura, ma ci sono tutti i presupposti perché le correnti calde riescano a contrastare le concorrenti.

Oltre ad una Capodanno caldo, potremo godere anche di un clima particolarmente stabile che ci permetterà di festeggiare in serenità il concludersi del 2021. Apparentemente questa potrebbe essere percepita come una bella notizia, in realtà assistere ad un tale aumento delle temperature nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio risulta particolarmente insolito, soprattutto perché al momento ci troviamo in pieno inverno. E’ la prova che la crisi ambientale stia diventando sempre più grave e che le temperature in Italia stiano assumendo – a tutti gli effetti – le caratteristiche di un clima equatoriale. Tuttavia, è giusto sottolineare che tale previsione potrebbe subire ulteriori modifiche e cambiamenti nel susseguirsi dei giorni.