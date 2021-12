Proviamo a fare insieme questo rompicapo difficilissimo. Osserviamo l’immagine – in essa c’è un errore – riuscite a trovarlo?

Il rompicapo rappresenta un enigma che può avere facile, media o difficile possibilità di risoluzione. Il web è pieno di queste prove di intelligenza, atte a sviluppare e – soprattutto – stimolare i nostri processi cognitivi. La mente va allenata, più la si allena, più diventerà veloce, acuta e sveglia. Ecco perché, queste tipologie di ‘giochi’, rappresentano un ottimo metodo per mettere alla prova le nostre capacità logiche.

Se fate una piccola ricerca, troverete una miriade di rompicapi ed indovinelli di diversa natura: alcuni giocano sulla vostra attenzione visiva, altri sulle capacità logico matematiche, altri sulla tendenza della mente ad essere ingannata dalle illusioni ottiche. Il rompicapo di cui parleremo ora, fa riferimento al primo genere, ossia alla vostra attenzione (e concentrazione) visiva. Nell’immagine precedentemente caricata infatti, c’è un piccolo errore. Riuscite a trovarlo?

Rompicapo – Soluzione

Una volta che l’avrete focalizzato, vi mangerete le mani per non essere riusciti a trovarlo prima. La nostra mente, generalmente, si concentra sulla totalità dell’immagine e corregge automaticamente gli errori che lo sguardo percepisce. Per questo motivo, risulta fondamentale concentrarsi su ogni piccolo particolare dell’immagine per trovare l’errore. Quest’ultimo infatti, è davvero paradossale ed è impossibile riscontrarlo nella realtà. Siete riusciti a trovarlo? Sappiate che molte persone non arrivano alla soluzione del rompicapo.

Come potete vedere, la soluzione era molto più ovvia di quanto potevate pensare, eppure molte persone non riescono ad arrivarci neanche dopo aver osservato l’immagine per diversi minuti. Questo deriva dal fatto che il nostro cervello corregge automaticamente la realtà. E’ lo stesso principio per cui se leggiamo la frase “ttuto si può legerge sezna mloti prleobmi”, quest’ultima non ci sembrerà incomprensibile, ma al contrario riusciremo comunque a coglierne il significato. E’ un classico caso di inganno e autocorrezione del cervello. E’ bene però imparare a cogliere anche l’errore, perché questo ci permetterà di rendere la nostra mente molto più acuta e sveglia.