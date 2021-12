Detto Fatto: notizia shock per il programma, ecco la verità

Detto Fatto, notizia shock per il programma condotto da Bianca Guaccero: ecco cosa succede, la spiegazione in dettaglio.

Da tantissimi anni ormai Detto Fatto fa parte del palinsesto di Rai 2; il programma factual ha esordito nel 2013 con la conduzione di Caterina Balivo, per poi passare nel 2018 nelle mandi Bianca Guaccero, con la Balivo impegnata con Vieni da me.

Ormai da tre anni quindi l’attrice è saldamente al timone del programma, riscuotendo parecchi consensi. Ora però, proprio sotto le festività, deve affrontare una piccola difficoltà: cosa succede al programma della Guaccero in dettaglio, ecco tutta la verità.

Detto Fatto, notizia shock per i fan: il programma si ferma, ecco i dettagli

Durante le festività natalizie, siamo soliti vedere grandi cambiamenti all’interno dei palinsesti delle varie emittenti televisive. Molti programmi si fermano per permettere alle produzioni di godersi le ferie, venendo sostituiti da film a tema natalizio.

Per tutta questa settimana, a partire da questo lunedì 27 e fino a venerdì 31 dicembre, anche il programma della Guaccero (con il supporto di Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Antonella Ferrari) subirà uno stop; il programma ritornerà quindi proponendo tutorial, ricette e gossip direttamente nel nuovo anno, il 2022.

Il prossimo appuntamento con Detto Fatto è fissato quindi per lunedì 3 gennaio 2022, come di consueto a partire dalle 15.15 su Rai 2; pronti tanti nuovi contenuti per le consuete rubriche, per iniziare il nuovo anno al meglio.

Per quest’ultima settimana del 2021 Rai 2 ha dunque deciso di cambiare il suo solito palinsesto: oltre a Detto Fatto, si ferma anche talk condotto da Milo Infante, Ore 14. Come anticipato prima, al posto di queste due classiche trasmissioni verranno trasmessi una serie di film sul Natale; lunedì 27 dicembre va in onda La mia favola di Natale, seguito nei giorni successivi da Quel piccolo grande miracolo di Natale e Ritorno ad Angel Falls.

Una piccola pausa per festeggiare ancora di più questo Natale 2021, per poi ritornare più carichi che mai nel nuovo anno; dal canto suo, la conduttrice Bianca Guaccero sembra essere molto motivata per la seconda parte di questa stagione televisiva, come si legge da recenti parole che ha affidato ai social.

“Tanti auguri per questo Natale che sia un Natale da passare con le persone che amate e che vi amano davvero. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio in questa prima parte di stagione e lo faremo ancora di più con maggior impegno e passione” ha scritto la conduttrice, in un post d’auguri sul suo profilo Instagram.