Test: riesci a trovare la farfalla tra i fiori? E’ praticamente impossibile

Vediamo insieme tramite questo rapido e veloce rompicapo quanto la vostra mente riesce a concentrarsi su di una immagine difficile.

Tutti noi amiamo rilassarci qualche momento con il nostro cellulare e magari sfidarci anche con amici e parenti.

Come in questo caso dove possiamo guardare l’immagine che vi abbiamo proposta solamente per poco tempo per trovare una farfalla tra i vari fiori.

LEGGI ANCHE —> Test visivo: Ecco quali sono i segreti che nascondi a tutti

Iniziamo con il dire che questo simpaticissimo e divertente test è stato pubblicato sul profilo social, e per la precisione su Instagram da Gefgely Dudàs, un noto artista ungherese.

Rompicapo: vedi la farfalla?

Possiamo vedere in questa fotografia che ci sono vari animali in un campo di girasoli ma tra di loro c’è una piccola farfalla gialla che si mimetizza tra i fiori.

Diciamo che in pochissimi riescono ad individuarla guardando l’immagine per solamente 30 secondi, ma siamo sicuri che qualcuno tra di voi ci è riuscito.

Per chi ovviamente non ci fosse riuscito, a breve vi daremo un grosso aiuto fino a pubblicare l’immagine con evidenziato il punto preciso dove si trova.

LEGGI ANCHE —> Test: se lo risolvi in pochi secondi sei molto intelligente

Dato poi il momento, quindi le festività natalizie possiamo anche sfidarci con amici e parenti per vedere chi tra di noi ha una mente che riesce a guardare ed analizzare il tutto in pochissimi secondi, e vi assicuriamo che sono poche le persone che ci riescono.

Adesso però è arrivato il momento giusto per svelarvi la situazione o meglio il punto preciso dove si trova questa simpatica ma dispettosa farfallina.

E voi eravate riusciti a trovarla, anche con il nostro aiutino oppure eravate riusciti anche senza?

Nella nostra redazione anche con l’aiutino in pochissimi sono riusciti a trovarla, e tra i vostri amici e parenti com’è andata?

Vi aspettiamo qui con altri simpatici e divertenti test che molto spesso pubblichiamo e che hanno sempre un grande successo di pubblico!