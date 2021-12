Uomini e Donne: apre gli occhi ad Armando Incarnato sulla dama

Uomini e Donne, stavolta qualcuno apre gli occhi ad Armando Incarnato sulla dama: le parole però sono molto forti.

Da settembre ad oggi, quando produzione e partecipanti sono andati ufficialmente in “vacanza”, il programma di Mari De Filippi ci ha regalato tantissime emozioni; in maniera totalmente diversa, due tronisti hanno già effettuato la loro scelta, mentre nuovi e vecchi volti sono subentrati al programma.

Grande protagonista a Uomini e Donne, come sempre, anche il trono over, che non è mancato nell’offrire colpi di scena; mentre abbiamo assistito alla grande delusione per Ida, Isabella ha finalmente trovato l’amore con Fabio ed è uscita dal programma.

Nell’ultima puntata andata in onda prima della sosta, è arrivato anche un avvertimento per Armando Incarnato, che di solito è il primo a giudicare ed esprimere opinioni sugli altri; qualcuno, questa volta, gli ha aperto gli occhi. Ecco come è andata.

Uomini e Donne, Gianni apre gli occhi ad Armando Incarnato sulla dama

In questi mesi, come sappiamo, Armando è finito al centro della scena soprattutto per la sua frequentazione con Marika, che non si è assolutamente chiusa nel migliore dei modi; i due non si risparmiano attacchi, anche se lo studio e il pubblico (nonostante la nota antipatia per Armando) pare propendano per il partenopeo.

Nel frattempo, in questi ultimi giorni, Armando pare molto interessato a Gloria, che nel frattempo sta anche conoscendo e uscendo con Mirko; finiti tutti e tre a centro studio, la dama ha rivelato di essere uscita tre volte ad entrambi, ma che con Armando non ha provato nulla di più di una semplice attrazione fisica.

A quel punto il cavaliere napoletano, convinto di ciò che pare aver recepito da Gloria, ha invitato la dama a conoscerlo meglio e di scoprire anche quanto possa essere disposto a far nascere un’attrazione mentale.

In risposta, Gloria ha mostrato diverse perplessità, tanto che ha preso subito la parola l’opinionista Gianni Sperti cercando di aprire gli occhi ad Armando: “Lei ti sta dicendo che mentalmente non gli arrivi…In pratica tu sei un oggetto in questo momento…Sei solo un corpo…“.

Gloria ha confermato le parole di Sperti, che non hanno fatto altro che rafforzare il concetto comunque espresso in precedenza; a questo punto, Incarnato non l’ha presa benissimo. “Non è carino sentirsi dire certe cose.Sono un corpo però mi dice che sono molto carino, dolce e simpatico…“.

Gloria ha confermato di pensare tutto quelle cose su Armando, ma che ha comunque ancora dei dubbi a livello mentale; vedendo la situazione, l’Incarnato ha cominciato a fare le sue ipotesi.

“Che ci sto a fare io? Perché continui questa cosa a tre? E’ tutto così strano” spiega Armando, secondo il quale a questo punto Gloria starebbe continuando a frequentarlo solamente in attesa che con Mirko possa scattare la scintilla anche a livello fisico.

Nel frattempo, in studio è arrivata Beatrice, un’altra donna pronta a conoscere Armando: cosa deciderà di fare il cavaliere partenopeo?