Arrivano le anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 dicembre: ancora un nuovo scontro tra Marcos e Aurelio

Continuano con successo le puntate di Una Vita, in onda su Canale 5. La soap opera spagnola ha registrato un grandissimo successo in Italia, tanto da scatenare la curiosità dei telespettatori su quello che succederà nelle prossime puntate.

Secondo le ultime anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda il 23 dicembre alle 14:10, ci sarà un nuovo scontro tra Marcos e Aurelio. I due saranno ancora una volta uno di fronte all’altro e la tensione sarà altissima. Ecco cosa succederà.

Dopo un primo confronto serrato in cui i due uomini avevano mostrato le proprie motivazioni, si arriva ad un nuovo scontro tra Marcos e Aurelio. Il Bacigalupe garantirà ad Aurelio che la lettera che gli è stata consegnata da suo padre, Salustiano, avrà finalmente una risposta.

Intanto anche Natalia sta entrando nel vivo della serie. Continua, infatti, con la sua intenzione di sedurre Antonito e pare avrà successo. Antonito ora è un deputato importante e, questo, fa di lui un uomo appetibile per Natalia. La donna, infatti, continuerà imperterrita a starle dietro, fino a quando Antonito non cederà.

Approfittando dell’assenza di Lolita e Carmen, infatti, la Quesada andrà a casa di lui, con la convinta intenzione di baciarlo. I due non saranno soli: un paparazzo riuscirà ad entrare nell’appartamento e scatterà delle foto compromettenti per il neo eletto. Qualcuno, infatti, invierà delle foto alla Casado, che ne rimarrà sconvolta.

A questo punto, Lolita racconterà tutto a Carmen, la quale la convincerà a parlare con Ramon e a dirgli come stanno le cose. Una situazione imbarazzante e difficile, dunque, che potrebbe mettere fine per sempre alla relazione della coppia.

Bellita è in Argentina e si avvicina alla presunta morte. Il comportamento di Alodia e Josè, che rideranno in un momento assolutamente serio e drammatico, causerà dei sospetti in Susana e Rosina. Le due decideranno infatti di spiarle per capirci di più.

Dominguez reagirà alle voci che parlano di una sua relazione con la domestica. La accuserà con una scenata in strada, dicendole di non aver fatto correttamente un certo lavoro. Tuttavia, appena rientrati in casa, le chiederà scusa spiegandole il perché del suo gesto.