Shrek è esistito veramente, ecco la sua storia: l’incredibile vicenda dietro il personaggio che ha raggiunto il successo con la DreamWorks.

Uscita nel 2001, la pellicola d’animazione DreamWorks ha proposto al pubblico la storia di uno scontroso orco verde, basata sull’omonima fiaba del 1990 di William Steig; il film, nato con l’idea di abbattere i classici stereotipi imposti dalla Disney, è stato il primo a vincere l‘Oscar come Miglior film d’animazione.

Dopo il primo capitolo, si sono susseguiti altri tre film, per un totale di quattro per l’intero franchise; ma sapete che in realtà l’aspetto del protagonista è basato su un personaggio realmente esistito? Ecco di chi si tratta.

Shrek è esistito veramente: l’uomo che ha ispirato l’aspetto dell’orco DreamWorks

A quanto pare, gli autori del film animato si sono ispirati per l’aspetto fisico del protagonista a Maurice Tillet, un wrestler vissuto all’inizio del Novecento e affetto da acromegalia, una sindrome cronica che a causa di un eccesso degli ormoni della crescita, porta ad uno sviluppo dei tessuti fuori dal normale.

Il giovane Tillet, nato negli Urali da genitori francesi, mostra sin dall’adolescenza, appena 17enne, i primi sintomi di questa malattia; non solo gigantismo al naso, alla testa e alle mani, ma anche forti dolori fisici come emicranie, artriti e diabete.

Nonostante la malattia, Maurice decide comunque di arruolarsi nella marina francese, che lo porta a viaggiare per il mondo; è proprio durante una navigazione che incontra Carl Pojello, un wrestler professionista che lo convince ad entrare nel mondo e ad esibirsi sul ring.

Invece di dedicarsi alla recitazione, suo grande sogno, Tillet comincia così una carriera nel mondo del Wrestling, iniziata proprio alle soglie dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e proseguita negli Stati Uniti fino al giorno della sua morte, avvenuta all’età di 51 anni.

A dispetto delle grandi dimensioni corporee, l’uomo si è sempre dimostrato molto sensibile, tanto da essere soprannominato l’ “angelo francese”; amante degli animali, pare che avesse persino un asino.

Leggi anche –> Annalisa: gambe lunghissime in primo piano, il premio non la copre, anzi!

Un ulteriore punto in comune con l’orco che abbiamo tanto amato nei film, che come sappiamo stringe una solida amicizia con Ciuchino; guardando le foto, è evidente la somiglianza di Shrek col lottare, nonostante il regista non abbia mai confermato questa fonte d’ispirazione.

Leggi anche –> Amici: Alessandra Celentano ed il pesante rimprovero verso l’allieva

Proprio come l’orco DreamWorks, anche Tillet era visto come un mostro e spesso emarginato; ciò nonostante, ha creduto nei suoi sogni e nelle sue capacità, mettendosi sempre in gioco.