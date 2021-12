Luciana Littizzetto si apre senza filtri sul figlio Jordan: le rivelazioni della comica, ospite fissa a Che tempo che fa, sono sconcertanti.

Luciana Littizzetto deve la sua notorietà prevalentemente alle sue ospitate fisse presso Che tempo che fa, programma condotto dal giornalista Fabio Fazio. La redazione si è resa conto fin da subito del potenziale della comica, tanto da inserirla come membro fisso del programma. Spetta a lei infatti, l’ultimo intervento di ogni puntata, occasione in cui la Littizzetto sfodera il suo arco dorato e colpisce chiunque si trovi di fronte al suo sguardo attento. Politici, personaggi dello spettacolo, giornalisti ed influncer, sono tutti finiti nel suo mirino e colpiti a suon di battute argute, brillanti e pungenti.

Insomma, Luciana Littizzetto è un vero personaggio e una persona che difficilmente passa inosservata, ma – oltre a questo – guardando l’altro volto della medaglia, la comica è anche una madre di due figli, Vanessa e Jordan. A quanto pare, il figlio ha assorbito l’animo sbarazzino e a tratti impertinente. In una recente intervista, Luciana Littizzetto ha fatto una rivelazione shock proprio su di lui.

LEGGI ANCHE —> Luciana Littizzetto la gaffe in diretta che ha stupito tutti

La confessione shock della Littizzetto sul figlio Jordan

Luciana Littizzetto è la madre affidataria di Vanessa e Jordan, due giovani orfani diventati ora adulti e molto legati alla figura della comica. In occasione della sua intervista presso La vita in diretta – durante la quale ha presentato il suo nuovo libro Io mi fido di te – la Littizzetto ha anche fatto riferimento al suo rapporto con i figli adottivi. Sembra infatti, che, mentre Vanessa sia matura e diligente, Jordan sia un po’ più irrequieto. “Mi fa ancora disperare, ho un lunghissimo futuro davanti” – ha rivelato la partner di lavoro di Fabio Fazio.

LEGGI ANCHE —> Luciana Littizzetto ha un figlio bellissimo: chi è il 30enne e cosa fa

Luciana Littizzetto poi ha deciso di raccontare un aneddoto assurdo ad Alberto Matano, il quale – di fronte alle parole della comica – è rimasto senza parole: “Mia figlia scrive sulla chat di famiglia che una ragazza della comunità si sposa e per far capire al fratello chi fosse ha scritto ‘è quella a cui hai tentato di bruciare i capelli’, aggiungendo la foto di lui con l’accendino”. Insomma, sembra che Jordan abbia un bel caratterino, che abbia preso dalla madre? Del resto come si dice: “tale madre, tale figlio”.