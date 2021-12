Uomini e Donne, ecco il ritorno che nessuno si aspettava al dating show: cosa è successo di recente al programma di Maria De Filippi.

In queste settimane a Uomini e Donne ne sono davvero successe di tutti i colori. Dopo la scelta a sorpresa di Andrea Nicole, che si è vista di nascosto con Ciprian scatenando la furia di tutti (con Gianni Sperti nero di rabbia per il comportamento dell’ormai ex-tronista) il trono over ha messo sotto i riflettori Luigi, protagonista di una gaffe con la mamma dell’altra tronista, Roberta.

In studio, l’uomo (che si è detto interessatissimo a Marika) ha fatto capire come la redazione lo abbia spinto a chiamare la donna, obbligando una rappresentante della redazione al confronto davanti alle telecamere.

Roberta, contrariata dal comportamento dell’uomo, ha affermato come avrebbe immediatamente sconsigliato alla mamma di iniziare un’eventuale frequentazione; nel frattempo però, lei deve “vedersela” coi suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, il ritorno al programma che nessuno si aspettava

Al momento, Roberta è rimasta l’unica tronista donna al dating show della De Filippi; stando alle anticipazioni, la sua scelta non tarderà ad arrivare ma, nel frattempo, in onda vediamo come la situazione per lei sia ancora in bilico.

Per l’ennesima volta, Luca Salatino ha reagito male alle parole della tronista, che in tono provocatorio gli aveva chiesto cosa ci facesse ancora in studio; il corteggiatore, incline a reagire d’istinto, ha ancora una volta abbandonato lo studio.

Nella recente puntata, Luca però ha deciso di presentarsi nuovamente e, seduto al centro studio insieme a Roberta e all’altro corteggiatore, Samuele Carniani, ha ribadito a tutti la sua delusione.

“Ci sono rimasto male dall’altra volta, quello che ho scritto era una cosa…tu lo sai…stai iniziando a conoscermi” spiega Luca, mentre Samuele già prima della sua entrata aveva iniziato ad esprimere un pensiero su comportamento del suo “rivale” in amore.

“Si deve rendere conto di chi ha di fronte. Poi possiamo essere due ragazzi diversi. Secondo me a volte essere egoista è sbagliato“ le parole di Samuele, che poi ha lasciato spazio all’esterna di Roberta e Luca mostrata sul led.

“Non ho mai pensato che manchi interesse da parte tua, sarei folle. Mi auguro di rivederti in puntata per tornare a viverci“ le parole della tronista, tramite un messaggio, a Luca.

Dopo la clip, Samuele ha ancora una volta ribadito il suo punto di vista, parlando con schiettezza ma comunque con rispetto anche a Luca: “Capisco il tuo modo di essere e di affrontare le cose, io sono completamente diverso.

Se si vuole aiutare lei bisogna stringere i denti, sennò faccio la figura del cogl***i, vi scegliete e io rimango qui. Da parte mia ha sempre le sicurezze, da parte tua c’è questo tira e molla” le parole del Carniani, che rivela anche come sembri che sia Roberta a corteggiare Luca, e non il contrario.

“Riesco a capirlo e posso darti ragione, io ho questa impulsività che non riesco a controllare, mi dispiace che il giorno dopo non sono venuto” le parole, quasi di scuse, di Luca.

Diverse dame del trono over sono intervenute sulla situazione, comprese Sara e Nadia. “E’ troppo concentrato su se stesso, lui non ha capito quello che lei ha voluto dirgli nella lettera. Torni qui e dici quello che ho scritto a lei” le parole di Sara, che ritiene (anche involontariamente) Luca egoista; Nadia, dal canto suo, gli ha detto di fare attenzione e di lottare senza scappare, perché anche queste sono occasioni di crescita.

Infine, Maria ha chiesto al parterre femminile quante pensano che alla fine Luca sarà la scelta di Roberta, e in tantissime hanno alzato la mano; “sono in difficoltà, non so che dire. Mi dispiace, io mi sto preparando mentalmente per non essere la scelta“ commenta Samuele dispiaciuto, anche se come rivelano le anticipazioni ci saranno delle sorprese…