La nota TikToker – Demi Skipper – ha mostrato sui social una challenge incredibile: si prende una casa, usando una semplice forcina!

Tik Tok è uno dei social più amati dai giovani della nuova generazione. Su questo particolare media è possibile, non solo condividere video divertenti, ma anche sfidare i propri seguaci con challenge difficili ed impegnative. Non sempre queste ‘prove’ finiscono bene: sono moltissimi gli adolescenti caduti nelle trappole di queste sfide web e che, purtroppo, ci hanno lasciato la vita. Esistono infatti challenge più pericolose di altre, le quali sono altamente sconsigliate da riprodurre. Ci sono poi quelle più particolari e assurde, come quelle di Demi Skipper, la quale ha mostrato su Tik Tok come impossessarsi in una casa con una semplice forcina per capelli!

Demi Skipper e la challenge della forcina

La challenge di Demi Skipper, originaria del Tennessee, consisteva nel barattare una forcina con delle chiavi di casa. Questa sfida, lanciata su Tik Tok, l’ha resa famosa – soprattutto perché, alla fine, la 29enne è riuscita ad ottenere la sua attuale dimora a Nashville. La giovane si è ispirata all’impresa di Kyle MacDonald, semplicemente cambia l’oggetto del baratto (la MacDonald usava la graffetta). La sua attuale casa è solo uno dei tanti doni che la Skipper si è guadagnata con una semplice forcina.

Tra gli altri oggetti che la Skipper si è ‘accaparrata’ ci sono una cyclette di Peloton, tre trattori e svariate automobili. Ogni video si è guadagnato più di 65 milioni di like con 5 milioni di followers. Dopodiché è arrivata una carta speciale di Chipotle (catena di fast food), con cui Demi si è conquistata un anno di cibo gratis e un catering per una cena di 50 persone.

Alla fine del suo percorso, durato 18 mesi, Demi Skipper ha compiuto quasi 30 baratti e si è arricchita notevolmente. Ha inoltre dichiarato di essere molto soddisfatta di questo incredibile successo. Ora, la mossa successiva sarà di regalare una dimora a chi purtroppo non può permettersela, trasformando una ‘semplice’ challenge di Tik Tok in una grande opera di beneficenza.