Siamo giunti alla puntata finale della serie tv italiana. Ecco quale sarà il finale shock di Blanca. Un episodio al cardiopalma!

Questa settimana è previsto un doppio appuntamento con Blanca, la serie tv italiana con Maria Chiara Giannetta. Se il primo episodio della settimana è andato in onda nella serata di ieri, il gran finale è atteso per questa sera, 21 dicembre 2021, su Rai 1.

Secondo le anticipazioni è previsto un finale shock di Blanca durante la puntata finale. Un episodio al cardiopalma che terrà i telespettatori, amanti della serie tv, con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Ecco cosa succederà questa sera e quali saranno le vicende dei protagonisti.

Finale shock di Blanca. Ecco cosa succederà nella puntata finale

Non era affatto scontato, ma la serie tv italiana “Blanca” ha riscosso un grandissimo successo. La fiction è piaciuta moltissimo ai telespettatori italiani, che non aspettano altro l’arrivo della puntata finale. Secondo le anticipazioni, infatti, è previsto un finale shock di Blanca, ecco cosa succederà.

La serie tv, che vede protagonisti Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, ha vinto la sua scommessa e gli ascolti l’hanno sicuramente premiata. Ma siamo giunti all’ultima puntata della fiction e ora tutti i nodi verranno al pettine.

Nelle scorse puntate, l’ispettore Liguori e Blanca si sono baciati, provocando una forte gelosia in Nanni. Ma dopo l’allontanamento di Liguori, Blanca ha provato a ricucire i rapporti, fino ad arrivare ad una serata in cui i due si sono baciati.

Ma nella quarta puntata c’è già stato un colpo di scena incredibile: ad installare le telecamere nella casa di Blanca per spiare la ragazza è stato proprio Nanni! Tutt’ora non se ne capisce il motivo. Cosa nasconderà il ragazzo e perché vuole spiare Blanca?

L’ultimo episodio della stagione si intitolerà “Tornando a casa”. Nella puntata del 20 dicembre, una studentessa di ingegneria è scomparsa e questo ha risvegliato alcuni brutti ricordi nell’ispettore Liguori. Blanca invece si ritroverà a indagare su Carmine Russo, il padre di Sebastiano.

Si tratta del ragazzo che la stessa Blanca aveva accusato essere l’assassino di sua sorella. Ma non è finita: per l’ultima puntata è previsto un finale shock per Blanca. La salute della ragazza peggiora sempre di più e “la stagista” rischierà di finire in un’inquietante trappola.