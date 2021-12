Se sei pronto per un nuovo gioco, risolvi questo test e trova i pantaloni diversi. Sei super intelligente se riesci a trovare la soluzione

Oggi ti proponiamo un nuovo divertente test visivo che dovrai risolvere in poco tempo. Si tratta di una sfida diventata virale sul web e che è stata condivisa da migliaia di utenti. Con questo test potrai provare a misurare le tue capacità di attenzione e concentrazione.

I migliori, infatti, riescono a risolvere il test in pochissimo tempo. Se vuoi mettere alla prova te stesso, trova i pantaloni diversi e risolvi il test. Se vuoi aumentare ancora un po’ l’asticella della prova, potrai proporre ai tuoi amici la sfida e misurare chi è il più veloce tra di voi.

Trova i pantaloni diversi, risolvi il test e sfida i tuoi amici

I test visivi sono molto utili per comprendere le proprie capacità di attenzione e concentrazione. Puoi provare a metterti alla prova testando le tue abilità con questo test: trova i pantaloni diversi nell’immagine in alto. Per vincere la sfida dovrai trovare i pantaloni diversi in soli 9 secondi. Pensi di poterci riuscire?

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: CHI PASSA PER ULTIMO? ANCHE I PIÙ ESPERTI SBAGLIANO

Abbiamo deciso di rendere un po’ più difficile il test di oggi fissando un limite di tempo per la sua soluzione. 9 secondi ti sembrano pochi? C’è chi riesce a risolvere questo test in meno tempo e trovare i pantaloni diversi dopo un veloce sguardo. Provaci anche tu e sfida i tuoi amici.

Nell’immagine ci sono 72 pantaloni di colore verde esattamente identici tra loro, tranne uno. Nell’immagine, infatti, c’è un pantalone diverso da tutti gli altri, ma è davvero difficile trovarlo. Il colore dei pantaloni rende difficile la prova, causando un’illusione ottica che ti porta fuori strada.

Cerca quindi di non farti confondere e mantenere l’attenzione. Ma dovrai farlo in fretta, perché hai solo 9 secondi. È veramente difficile poter rendere questa sfida più semplice, ma possiamo provare a darti un indizio: non concentrarti sul colore, ma sul design del pantalone. Non tutti, infatti, hanno uno stile identico.

Probabilmente hai iniziato il test e, ora, sono già passati i famosi 9 secondi che sanciscono la fine della prova. Sei riuscito a risolverlo, hai gettato la spugna o sei andato fuori tempo limite? Qui di seguito ti mostriamo la soluzione del test:

LEGGI ANCHE –> TEST: SCOPRI QUANTO SEI AFFINE CON IL TUO COMPAGNO

Come abbiamo già detto nel nostro suggerimento, non serviva fare attenzione al colore. Tutti i pantaloncini, infatti, sono verdi, ma c’è ne uno molto diverso rispetto agli altri: è quello cerchiato in rosso. Questo pantaloncino non ha i lacci.