Proviamo a fare insieme questo rompicapo. PUò apparire semplice, in realtà pochissime persone riescono a risolverlo.

“Ho qualcosa nella tasca, ma la tasca è vuota” – apparentemente il quesito proposto sembra molto semplice, in realtà pochissime persone riescono a capire di cosa stiamo parlando. Questo rompicapo si prende gioco delle ovvietà, rendendole difficili da scoprire. Quando scoprirete la soluzione infatti, probabilmente vi mangerete le mani per non averci pensato prima.

I rompicapi spopolano ormai sul web e rappresentano un ottimo modo per allenare la nostra mente, rendendola sempre più acuta e brillante. Se proseguirete con questi giochi, vi renderete conto che – con il passare del tempo – le soluzioni vi sembreranno sempre più facili da intuire. E’ un po’ come comprare spesso la Settimana Enigmistica, più ci si esercita e più si diventa bravi. Proviamo quindi a vedere quanto siete svegli ed intelligenti. Avete capito il soggetto di cui si parla nel rompicapo?

Rompicapo – La soluzione

Analizziamo la situazione – “Ho qualcosa nella tasca, ma la tasca è vuota” – molti di voi potrebbero pensare alla mano, tecnicamente però, se infilate la mano nella tasca, automaticamente essa non è più vuota. Com’è possibile quindi che ci sia effettivamente qualcosa, senza che ci sia niente? Pensate a questo ora, avete infilato qualcosa nella tasca della giacca e ora non c’è più? Com’è possibile?

Deve per forza esistere qualcosa che impedisce alla vostra tasca di mantenere gli oggetti al suo interno. Direi che ora siamo stati molto chiari, avete capito di cosa stiamo parlando? Ecco la soluzione: la vostra tasca è vuota perché c’è un buco! Il buco è presente nella tasca, ma proprio a causa sua quest’ultima risulta vuota! Incredibile non è vero? Sicuramente ora vi state mangiando le mani per non esserci arrivati. Nessun problema, sarà per la prossima volta!