Melatonina: l’assumi ogni giorno? Ecco cosa succede al tuo organismo

Vediamo insieme, in base ad un recente studio che cosa può succedere al tuo organismo se assumi quotidianamente melatonina.

Iniziamo con il dire che la melatonina è molto importante per il ritmo sonno-veglia nel nostro corpo.

Ma cosa potrebbe succedere se ne assumiamo una quantità tutti i giorni? Cerchiamo di capire meglio insieme.

Questo ormone, ovvero la melatonina aumenta durante la notte e favorisce il nostro riposo, e la produciamo normalmente.

Melatonina: cosa succede se la prendiamo ogni giorno?

Alcune persone però, a causa di alcuni disturbi come l’insonnia, o come i sintomi del jet lag, l’assumono in modo continuato.

Ma la melatonina, oltre alla sua funziona primaria, quindi quella di regolatrice del sonna, ha anche una importante funzione immunitaria, della pressione del sangue e dei livelli di cortisolo.

Se soffriamo di disturbi del sonno, ed assumiamo melatonina per bocca, possiamo migliorare il nostro sonno.

In un recente studio, su circa 50 persone hanno notato che prendere la melatonina due ore prima di andare a dormire, ci può aiutare ad addormentarci in modo molto più rapido, e ne ha migliorato anche la sua qualità.

Ma stando sempre ad uno studio, alcune persona hanno dichiarato di aver fatto dei sogni particolarmente inquietanti dopo aver assunto melatonina.

E questo si spiega perchè la melatonina aumento in sonno Rem, ma non è chiaro come possono aumentare gli incubi.

Ma la melatonina, anche se ci aiuta a dormire, per alcune persone può farle sentire assonnate o particolarmente prive di voglia di fare qualcosa il giorno dopo.

Per evitare, o almeno limitare questi sintomi sarebbe bene prendere degli integrato che hanno un massimo di 10mg di melatonina.

Si sta facendo poi un’ulteriore studio su come la melatonina può influire sui fattori che regolano la fame, e potrebbe essere una sorta di scoperta per i problemi legati ai disturbi del sistema endocrino-metabolici.

La melatonina, poi può aiutarci a prevenire danni cellulari e mantenere i nostri occhi in buona salute.

Sembra anche che possa essere un alleato per chi soffre di glaucoma o per la degenerazione maculare senile.

In uno studio fatto su 100 pazienti che hanno preso un integratore con melatonina di 3 mg per 6/24 mesi hanno ritardato i danni legati all’età e alla salute dell’occhio.

Ma questa ricerca era molto piccola, e sono in corso ulteriori studi per verificare meglio lo studio in oggetto.

La melatonina, poi sembra essere importante anche per chi soffre di reflusso gastroesofageo, che può portare a sintomi come nausea e bruciore di stomaco, ma anche in questo caso ci sono degli studi ancora in corso.

Al momento c’è stato uno studio su solamente 36 persone che hanno assunto melatonina da sola o con l’omeprazolo e sembra che abbiamo diminuito i problemi legati a questa condizione.

Sembra poi che la melatonina possa essere utile anche a chi ha problemi con la depressione stagionale, che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale, solitamente tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Si è studiato infatti su circa 68 persone che un’alterazione del ciclo circadiano può provocare depresisone e l’assunzione della melatonina che aiuta a riposare, riporti lo stress nei limiti e quindi si ha una visibile riduzione dei problemi legati alla depressione stagionale.

E voi assumete la melatonina per aiutare il vostro buon sonno? In caso chiedere sempre al vostro medico curante che saprà aiutarvi assolutamente nel migliore dei modi, o al vostra farmacista, ma non fate mai da soli!