Che siate neo patentati oppure guidatori esperti, questo rompicapo vi risulterà impossibile da risolvere. Vediamo se ne siete capaci.

La patente si sa, rappresenta un punto dolente per moltissimi 18enni, soprattutto quando si parla di esame teorico. I quesiti che vengono sbagliati di più sono proprio relativi ai temibili incroci stradali. Capita spesso infatti che la realtà non sia come sembra: aspetto fondamentale consiste nel ricordarsi sempre che la precedenza è riservata alle macchine con la destra libera. Messo in chiaro questo, proviamo a fare questo rompicapo: quale delle macchine dell’immagine parte per prima? Quella gialla, verde, blu oppure rossa?

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: riesci a trovare il panda nella foto? Se ci riesci sei un genio!

Rompicapo – Ecco la soluzione all’incrocio

Prima di tutto, è importante sottolineare che siete liberi di girare l’immagine come preferite, in modo da avere una visione più chiara dell’incrocio. In assenza di semafori, la precedenza è riservata a chi ha la destra libera. Quale di queste macchine quindi può effettivamente partire per prima?

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: quale interruttore spenge la lampadina? Praticamente tutti sbagliano

Evitiamo di fare incidenti gravi, se siete prossimi a fare l’esame teorico, sappiate che l’algoritmo non avrà nessuna pietà: l’errore non è giustificabile e ne bastano davvero pochi per perdere il foglio rosa. Sappiate che questo rompicapo risulta difficile anche per i guidatori esperti, di conseguenza – se riuscite a risolverlo – niente vi potrà fermare! Avete capito quale macchina parte per prima?

Capovolgendo l’immagine, appare chiaro che la prima macchina con la destra libera sia la rossa. Quindi quali macchine si susseguono? Bene, a questo punto vi abbiamo aiutato ampiamente. La soluzione corretta dell’incrocio è la seguente: passa prima la macchina rossa, poi la blu, successivamente la verde ed infine la gialla. Nel caso in cui non siate riusciti a risolvere il rompicapo stradale, forse sarebbe il caso di ripassare qualche regola e concentrarsi sul fattore delle precedenze. E’ proprio questo infatti uno dei problemi principali per gli aspiranti Niki Lauda. Inoltre, come se non bastasse, gli incroci ve li ritroverete anche durante la pratica, ed otterrete una bella bocciatura nel caso in cui dovreste fallire. Del resto, la sicurezza pubblica e stradale hanno la precedenza!