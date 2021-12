Grey’s Anatomy 18: l’attrice Caterina Scorsone rivela cosa succederà al suo personaggio in questa stagione. Cosa avranno in serbo per lei gli autori?

Grey’s Anatomy 18 è il medical drama più longevo della storia della tv. È arrivato alla sua 18° stagione e uno dei suoi personaggi principali ci svela quale sarà il suo futuro all’interno dello show.

Stiamo parlando della dottoressa Amelia Shepherd, sorella del defunto marito di Meredith Grey, Derek. Come lui, ha intrapreso la carriera del neurochirurgo.

In questa stagione, la vediamo molto concentrata ad aiutare sua “sorella” alle prese con il nuovo progetto del dottor Hamilton, ovvero quello di curare il Parkinson.

In queste prime puntate, la dottoressa Shepherd, in crisi con il suo compagno, il dottor Link Atticus, sembra avere una connessione con dr. Kai Bartley (anch’essa impegnata sulla ricerca sul Parkinson), la prima dottoressa non binario.

Caterina Scorsone anticipa il finale di Grey’s Anatomy

Caterina Scorsone, che veste i panni della neurochirurga, ha parlato di quello che le succederà nel finale di stagione “Per il mio personaggio, in particolare, è in arrivo una trama completamente nuova e piuttosto eccitante. La posta in gioco è davvero alta e nel finale di stagione ci sarà davvero una grande svolta”.

Il (ex) suo compagno, Link ha capito che il matrimonio con la Shepherd non è quello che vuole: quello che vuole è trascorrere il resto della sua vita con lei. Ma non sappiamo ancora se Amelia sia della stessa opinione!

La Scorsone ha ancora aggiunto “Amo questa stagione. È davvero divertente. Non so come ci riescano, ma gli sceneggiatori, in qualche modo, continuano a reinventarlo in un modo che le trame rimangano sempre ‘fresche’”.

Nel corso di questa lunga intervista, l’attrice ha fatto capire poi che questa potrebbe non essere l’ultima stagione di Grey’s Anatomy e prova a spiegare come mai, dopo le 18 stagioni, il medical drama riceva ancora tanta attenzione “Credo che Grey’s Anatomy sia per tutti come un membro della famiglia e nessuno vuole sbarazzarsi dei familiari solo perché hanno compiuto diciotto anni”.

Cosa ne pensate delle parole dell’attrice Caterina Scorsone, che interpreta la dottoressa Amelia Shepherd? Anche per voi non è ancora giunto il momento per salutare tutta la famiglia di Grey’s Anatomy?