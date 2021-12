Grey’s Anatomy 17: si avvicina il finale di stagione su La7, cosa succederà nella puntate finali? Scopriamolo insieme.

Il medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy, è giunto alla sua 18° stagione in America, mentre in Italia stiamo per assistere alle puntate conclusive della 17°.

Cosa succederà nei prossimi episodi? Andiamo a scoprirlo insieme. Abbiamo già detto addio a due dei personaggi molto amati della serie: il dottor Andrew De Luca, morto in seguito ad una aggressione, e il dottor Jackson Avery, che ha voluto lasciare Seattle per andare a Boston per guidare la fondazione Fox. Insieme a lui, sono andate anche le due donne della sua vita, April e la loro figlia Harriet.

La dottoressa Meredith Grey si è ripresa dal Covid, dopo che per alcune settimane si è ritrovata in coma ed ha sognato la, ormai famosa, spiaggia dei sogni, dove ha incontrato tutti le persone care morte, come Derek Shepherd, sua sorella Lexy Grey, Mark Sloan ed il suo amico George O’Malley.

Grey’s Anatomy 17: Anticipazioni sul finale di stagione

Nelle prossime puntate vedremo cosa succederà e quello che lasceranno in sospeso i nuovi episodi della 18° stagione.

La Grey, ormai ripresa dal Covid, decide che è ora di tornare ad operare ed effettuerà doppio trapianto polmonare. Vedremo, inoltre, come il dottor Cormac Hayes starà vicino alla protagonista, dimostrando il proprio interesse.

Ci sarà spazio anche per la dottoressa Jo Wilson, che metterà in atto un piano per riuscire ad ottenere l’affidamento della piccola Luna.

Il dottor Owen Hunt si dichiarerà una volta per tutte alla dottoressa Teddy Altaman che alla fine accetterà la proposta del dottore. Il loro matrimonio si vedrà all’inizio della 18° stagione.

Chi, invece, convolerà a nozze saranno la dottoressa Meggie Pierce e Winston, che festeggeranno con una bellissima festa in riva al mare. E proprio dopo la celebrazione di questo matrimonio, Link, aiutato dai figli di Meredith, chiederà la mano della sua compagna, Amelia Shepherd.

Ma la neurochirurgo, dopo essersi confidata con Richard Webber sul fatto che lei non vuole più figli, non risponderà al suo fidanzato. Anzi, rimarrà ferma senza riuscire a dire nulla.

Questa storia verrà poi affrontata nella 18° stagione, che in America già sta andando in onda.