Facciamo insieme questo rapido test per misurare la tua creatività. In base a ciò che vedi, scopriremo quanto sei fantasioso.

La creatività di cui stiamo parlando oggi non è esattamente quella che pensate voi. Stiamo parlando di inventare storie, non quelle delle favole, bensì quelle che riguardano la bugia e la menzogna. Purtroppo l’essere umano non è una creatura pura nella sua completezza, ma – al contrario – per perseguire i suoi obiettivi, capita che agisca in maniera egoistica e talvolta subdola. Il test che faremo oggi misurerà il vostro livello di falsità. Dovrai semplicemente osservare questa illusione ottica, essa nasconde una duplice forma: puoi percepire prima i due volti, oppure la farfalla. Cosa sei riuscito a focalizzare per primo?

Test della personalità – Ecco quanto sei falso

Veniamo quindi al dunque: se avete visto prima di ogni altra cosa la farfalla, vuol dire che Pinocchio vi farebbe un baffo! Il vostro livello di falsità supera l’80%, questo significa che sicuramente vi capita spesso di usare la menzogna per perseguire i vostri obiettivi. Potrebbe succedere di sentire che le persone intorno a voi vi stiano mentendo, ma questo deriva semplicemente da fatto che proiettate i vostri misfatti sul prossimo. In sostanza, chi ha la coscienza sporca, vede falsità ovunque. Dovreste farvi un esame di coscienza e capire se siete realmente sinceri con voi stessi. Spesso mentiamo prima a noi e poi agli altri. Sappiate che dire la verità, vi premierà sempre e in ogni caso. Vi sentirete sicuramente più leggeri.

Se invece avete percepito prima i due volti, vuol dire che il vostro livello di falsità è inferiore al 30%. Insomma, siete umani dopo tutto ed è capitato a tutti di dire qualche bugia nel corso della vita. Anche a voi è capitato di mentire, magari per paura di una reazione oppure perché non riuscivate a vedere vie alternative. In sostanza, diciamo che i vostri incidenti di percorso sono perdonabili.