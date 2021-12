Ogni segno zodiacale possiede le proprie caratteristiche e peculiarità. Scopriamo insieme quali sono i più difficili da ingannare.

Lo Zodiaco è composto da 12 segni zodiacali, ognuno di loro ha determinate peculiarità e caratteristiche, da riscontrare sia nelle relazioni sentimentali che nel tipo di approccio con il mondo in generale. Ci sono poi i segni più fragili, quelli più forti, ci sono i sognatori e i saggi, per non parlare poi dei pignoli, determinati ed egocentrici. Insomma, ognuno ha la propria ‘scheda’ caratteriale. Oggi, in particolare, parleremo di due segni davvero difficili da ingannare: stiamo parlando di Acquario e Bilancia.

Acquario e Bilancia – I segni saggi dello Zodiaco

Acquario: i segni d’aria, generalmente, sono i più saggi e razionali dell’intero Zodiaco. Tuttavia, l’Acquario possiede anche la componente innovativa ed analitica. In genere, le persone nate sotto questo segno, sono destinate a diventare artisti, scienziati, filosofi, amanti della giustizia e fiduciosi nell’evoluzione del mondo. Il loro punto forte è la mente, danno poco ascolto alle emozioni, ma questo non significa che siano apatici. Anzi, una caratteristica fondamentale dell’Acquario risiede proprio nell’imprevedibilità: sono apparentemente calmi e pacati, ma nascondono un animo folle, colorato e bollente. Amano vivere la vita al massimo ed apprendere il più possibile, facendo esperienze che li arricchiscano. Proprio a fronte di questa capacità analitica e della mente brillante, è impossibile ingannare un Aquario. Ricorda: nel momento in cui provi a fregarlo, lui ti ha già fregato molto tempo prima.

Bilancia: anch’essa segno d’aria, gode di ottima intelligenza e di razionalità. Inoltre, mentre il punto forte dell’Aquario è la mente analitica, l’aspetto invincibile della Bilancia risiede nell’empatia. L’Aquario è impossibile ingannarlo perché prevede le vostre mosse, la Bilancia è impossibile da ingannare perché avverte le vostre reali intenzioni. Questo segno infatti, ha la capacità di sentire la persona che ha davanti, in tutte le sue minime sfaccettature. E’ sensibile, capace e sveglia, difficilmente riuscirete a nasconderle i vostri reali sentimenti. Spesso, chi nasce sotto questo segno, diventa diplomatico, artista, giurista, proprio perché hanno anche un profondo senso della giustizia.

Ecco perché Acquario e Bilancia, se messi insieme, fanno un’accoppiata invincibile, forte e scaltra, in grado di compensarsi vicendevolmente, nell’empatia e nell’intelligenza, nell’analisi e nella saggezza.